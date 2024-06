Soudan: Le président du CTS rencontre les Rizeigat et reçoit une vision

Port-Soudan — Le président du Conseil Transitoire de souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a rencontré mercredi la coordination du peuple Rizeigat d'ici et à l'étranger en présence du directeur général du Service général des renseignements, le général Ahmed Ibrahim Mufaddal. lors de cette réunion Gen. Alburhan a reçu la vision et la matrice pour faire face à la crise actuelle dans le pays.

Le président du TSC a déclaré que la rébellion n'avait pas de tribu et que ce qui s'était passé avait été planifié par la famille Dagalo, soulignant que tous les Rizeigat n'avaient rien à voir avec la rébellion.

Al-Burhan a fait l'éloge de la tribu Rizeigat et a déclaré qu'elle avait contribué à fournir aux forces armées un grand nombre de ses membres. Il a ajouté : « Cette guerre était personnelle et planifiée par Hemedti et son frère Abdul-Rahim »,

Le président du CTS a indiqué qu'il existe des partis qui veulent démanteler le Soudan et piller ses ressources.

Gen. Alburhan a expliqué que la rébellion a utilisé des mercenaires étrangers, soulignant que nos informations confirmées sont que 70% des personnes présentes à la raffinerie d'Al-Gaili sont des mercenaires étrangers.

%

Al-Burhan a indiqué que si la rébellion veut mettre fin à la guerre, elle doit mettre en śuvre l'accord de Djeddah, tout en exprimant ses remerciements et son appréciation au peuple de la tribu Rizeigat pour cette bonne initiative.

De leur côté, les porte-parole de la Coordination Rizeigat ont affirmé, au cours de la réunion, leur soutien aux forces armées en tant qu'institution nationale qui inclut tout le peuple soudanais avec ses différentes composantes sociales. Ils ont déclaré leur désaveu de ce que commettait la milice rebelle Al-Dagalo, soulignant que le projet adopté par cette famille est un projet de sabotage visant la sécurité et la stabilité de la nation.

Les intervenants ont souligné que leur venue à Port-Soudan était dictée par la responsabilité nationale, qui exige de se tenir aux côtés des forces armées afin de préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan.