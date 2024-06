Soudan: Al-Burhan rencontre une délégation de la communauté du Kordofan occidental

Port-Soudan — Le président du Conseil Transitoire de Souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a rencontré mercredi les composantes sociales de l'Etat fédéré de l'ouest Kordofan (Zorog, Ajayra et Falaïta), Nuba, Dajo et Dinka Ngok, en présence du directeur général du Service général des renseignements, le général Ahmed Ibrahim Mufaddal, où Son Excellence a reçu un document d'engagement et de charte de ces composantes confirmant leur position ferme aux côtés des forces armées.

Gen. Al-Burhan a déclaré que les Misseriya restaient une composante essentielle de l'armée soudanaise, soulignant que les Rizeigat et les Misseriya étaient parmi les principales composantes qui ont contribué à l'indépendance du Soudan.

Al-Burhan a expliqué que la rébellion menée par la milice terroriste rebelle des Forces de Soutien Rapide (FSR) contre l'État et ses institutions provenait d'une seule famille, la famille Dagalo. Il a déclaré qu'ils avaient mobilisé des voleurs et des criminels pour piller et voler les biens des citoyens, soulignant que ce comportement ne ressemble pas à celui du peuple soudanais. Il a ajouté : « Les RSF pour nous ont pris fin et ont été dissoutes par décision du peuple soudanais. »

Le président du CTS a ajouté : "Bientôt, si Allah le veut, nous nous rencontrerons à Al-Fula, Babanusa, El-Geneina, Nyala et dans les villes du Kordofan, du Darfour et de Gezira".

Pour leur part, les intervenants à la réunion ont souligné que leur venue à Port-Soudan venait confirmer leur position aux côtés du peuple soudanais pour affronter et éliminer les rebelles de la milice terroriste FSR et pour souligner que toute la population du Kordofan a accepté de se tenir aux côtés des forces armées dans la bataille pour la libération et la dignité

Les intervenants ont exprimé leur conviction dans les nobles positions de l'armée pour apporter de l'aide et leur volonté d'ouvrir les voies, mais le SPLM-N a laissé tomber tout le monde.