Congo-Kinshasa: Lubumbashi - L'USAID appelle au respect des droits de l'homme dans le secteur extractif

L'Agence américaine pour le développement (USAID) a appelé, mercredi 12 juin, au respect des droits de l'homme dans le secteur extractif.

Son Directeur général, John Dunlop a lancé cet appel au cours de la conférence de presse qu'il a animée en marge de la IXe édition de la Drc mining week, tenue à Lubumbashi (Haut-Katanga).

A travers cet appel, il a expliqué vouloir voir les Congolais profiter des richesses de leur pays.

« Nous avons ciblé beaucoup les questions des droits de l'homme dans le secteur des mines dont le travail des enfants et assurer que le secteur soit plus ou moins propre dans le sens que quand on achète soit le cobalt, soit l'or, on peut connaitre que l'extraction de ce minerai a été fait avec un oeil tourné vers la justice et le respect des droits de l'homme », a rapporté John Dunlop.

L'USAID entend grandir son focus sur les questions des mines et des minerais, en ciblant la bonne gouvernance dans le secteur de minerais et d'assurer un environnement équitable pour tous investisseurs.

« Ici il n'y ait pas de corruption et que les minerais viennent des mines jusqu'aux gens qui les utilisent. On ne peut pas connaître qu'on ait le meilleur prix non seulement pas pour les gens qui consomment mais aussi que le Gouvernement et le peuple de la RDC », a conclu John Dunlop.