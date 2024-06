Angola: Le Gouvernement garantit des incitations à l'investissement dans les énergies renouvelables

Luanda — La stratégie nationale du plan directeur du gaz naturel prévoit des incitations pour que la Sonangol et les opérateurs pétroliers internationaux investissent dans les énergies renouvelables et propres, en vue de réduire les émissions de dioxyde de carbone et de méthane.

La garantie a été donnée ce jeudi, à Luanda, par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, au cours de la session du 4ème Dialogue entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Angola sur la sécurité énergétique, qui a débuté aujourd'hui dans la capitale angolaise.

A cette occasion, il a déclaré que le plan a une vision de 30 ans pour la production d'énergie solaire, éolienne et d'hydrogène vert, ainsi que l'exploitation de minéraux critiques.

Il a également indiqué que la stratégie encourage les compagnies pétrolières à investir dans le boisement et le reboisement dans les zones côtières et à l'intérieur du pays.

Selon le ministre, le plan d'action du secteur de l'énergie pour la période 2023/2027 vise à améliorer de manière significative la sécurité énergétique du pays et à garantir un approvisionnement en électricité plus stable, durable et accessible aux citoyens.

Il a également fait savoir que l'Angola dispose d'un potentiel de biomasse de trois mégawatts, de zones où il est possible d'exploiter l'énergie éolienne, avec environ 18 mégawatts, et de forts niveaux de rayonnement annuel qui encouragent la production d'énergie solaire dans tout le pays.

Selon Diamantino Azevedo, le pays a doublé sa production d'électricité, avec une croissance exponentielle de la capacité de production d'électricité au cours des huit dernières années, passant de 2,4 gigawatts en 2015 à 6,2 gigawatts.