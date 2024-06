Gabon: OGAPI - Entre sensibilisation et protection du savoir traditionnel et du patrimoine culturel

La direction générale de l'Office Gabonaise de la Propriété Industrielle (OGAPI) a organisé un séminaire ce jeudi 13 juin 2024 à Libreville. Ledit séminaire a porté sur "les lois type relatives aux ressources génétiques, savoir traditionnel et patrimoine culturel". En lieu et place du ministre de l'Industrie, c'est le Secrétaire général dudit ministère, Alain Simplice Boungoueres, qui a officiellement lancé l'ouverture du séminaire sous le regard attentif de Marlène Olivia Mbazoghe, Directrice générale de l'OGAPI et ses collaborateurs.

La question de la protection des ressources génétiques, du savoir traditionnel et du patrimoine culturel a été débattue au cours du séminaire initié par la Direction générale de l'Office Gabonaise de la Propriété Industrielle (OGAPI). La thématique qui portait sur : "les lois type relatives aux ressources génétiques, savoir traditionnel et patrimoine culturel" a été mise en lumière par le Pr Henri Paul Bourobou Bourobou et l'Expert Ebang.

Au regard de l'importance du thème retenu, le Secrétaire général dudit ministère, Alain Simplice Boungoueres, a mentionné que les lois type présentées au cours de ce séminaire ont pour objectif "de fournir aux États membres, un cadre juridique harmonisé pour la gestion des ressources génétiques, du savoir traditionnel et du patrimoine culturel". Aussi, a t-il poursuivi en notant que , ces lois visent à renforcer la coopération internationale , à promouvoir le partage juste et équitable des avantages liés à l'utilisation de ces ressources et à garantir le respect des droits des communautés et des peuples autochtones.

La Directrice générale de l'OGAPI, Marlène Olivia Mbazoghe quant à elle, soutient que ledit séminaire s'inscrit dans le plan stratégique OAPI 2023-2027 qui consiste entre autres à encourager la protection du patrimoine biologique et culturel. "Cet événement revêt une importance capitale pour la promotion et la protection de la diversité biologique et culturelle de notre planète". Et d'ajouter que "les ressources génétiques représentent un trésor inestimable pour l'humanité, car elles sont à la base de notre alimentation, de notre santé et notre bien-être. Il est donc de notre devoir de veiller à ce qu'elles soient utilisées de manière durable et équitable en respectant les droits des communautés qui en sont gardiennes depuis des générations".

Les différents participants ayant pris par à ce rendez-vous du donner et du recevoir ont apprécié cette rencontre à sa juste valeur. C'est le cas par exemple de Benoit Simplice Nkogo Ménié de "Valoriboga" et bien d'autres. "La thématique accroche et nous souhaitons que nos ressources génétiques, nos savoirs traditionnels et notre patrimoine culturel soient protégés. Aussi, appelons-nous à la sensibilisation de nos populations de leur importance".

L'atelier a pris fin dans une bonne ambiance. Ainsi, le Directeur général adjoint de l'OGAPI, Éric Edouard Mbatchi, a au terme de cette rencontre, souhaité que la volonté affichée par les plus hautes autorités des États membres de l'OAPI, suscite l'approbation de la thématique qui devra mettre un plan stratégique en vue de légiférer et adopter ces lois types dans la législation nationale.

Aussi, souhaite t-il que les différents acteurs culturels et traditionnels fassent bon usage des connaissances acquises au cours du séminaire pour assurer la protection de ce patrimoine. Comme quoi, le savoir traditionnel est le fruit de l'expérience et de la sagesse des peuples autochtones et des communautés locales ; il est le reflet de leur relation intime avec la nature et leur environnement. Il est donc essentiel de reconnaître et de protéger ce savoir contre son appropriation indue et exploitation abusive.