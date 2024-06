Tchad: Le Premier ministre Allamaye Halina a prononcé son discours de politique générale

Au Tchad, près de trois semaines après sa nomination, le Premier ministre Allamaye Halina a obtenu la confiance du Conseil national de transition ce jeudi 13 juin. Sur 203 membres du CNT, 165 des 172 présents lui ont apporté leur soutien. Auparavant, Allamaye Halina avait prononcé son discours de politique générale. Douze chantiers sont issus du programme électoral de Mahamat Idriss Deby à la dernière présidentielle. Il a surtout promis que cette fois-ci, le pouvoir tchadien passerait le cap des promesses pour obtenir des réalisations.

Doubler le kilomètrage de routes bitumées, viser l'indépendance énergétique à l'horizon 2034, ouvrir une seconde raffinerie, des ports secs et des zones franches industrielles pour faire du Tchad un « hub logistique en Afrique centrale »... Le chef du gouvernement tchadien a égrainé les promesses. Mais cette fois, Allamaye Halina l'assure : la gouvernance va changer. « Le quinquennat du président de la République n'est pas un quinquennat de promesses mais de réalisations et de développement. Nous allons accroître le suivi et faire respecter le principe de redevabilité et d'obligation de résultats », a-t-il déclaré.

Une annonce concrète sur le prix de l'essence

Allamaye Halina a insisté sur le développement de la coopération sécuritaire avec les pays voisins et sur la « consolidation » des relations avec les « partenaires historiques » du Tchad. Il a fait une annonce concrète sur une préoccupation immédiate des Tchadiens : le prix de l'essence va baisser. « Le prix du gasoil sera réduit de 828 à 800 francs et celui du super de 730 à 700 francs dès lundi », a-t-il ajouté. Cerise sur le gâteau, le Premier ministre estime que le Tchad doit être capable d'organiser la CAN de football à horizon 2034.