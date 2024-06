Burkina Faso: Gouvernance et leadership économique des sociétés - 23 nouveaux administrateurs certifiés

La 2e promotion des administrateurs de sociétés et dirigeants d'entreprises de l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique (AIGLE) a effectué sa sortie, le jeudi 13 juin 2024, à Ouagadougou. Au cours de la cérémonie, les initiateurs de l'AIGLE ont mis en place, le club des Dirigeants et managers de l'AIGLE appelé, le club DIMA.

Ils sont 23 administrateurs de sociétés et dirigeants d'entreprises à obtenir leur certificat d'administrateur à l'Académie internationale pour la gouvernance et le leadership économique (AIGLE).

Pour avoir satisfait aux conditions d'assiduité et de moyenne exigées par le programme de Certificat d'administrateur de société et dirigeant d'entreprise (CAS), 11 administrateurs, huit dirigeants d'entreprises et quatre directeurs de service ont reçu leur parchemin, le jeudi 13 juin 2024, à Ouagadougou.

Issus de 15 structures, ces nouveaux administrateurs de la 2e promotion ont obtenu leurs parchemins après six mois de formation à l'AIGLE, une structure de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF). Ainsi, du 22 juin au 8 décembre 2023, la cuvée de 2023 a suivi cinq modules de formation répartis en 14 sessions.

Il s'agit de la « gouvernance d'entreprise : fonctionnement du conseil et responsabilité de l'administrateur », de la « stratégie, la gestion des risques et la responsabilité sociétale et environnementale » et de la « lecture des états financiers, contrôle et audit », « le leadership, l'éthique, la déontologie et l'évaluation des conseils et des comités » et « la simulation d'une session de conseil d'administration et comités » étaient aussi au programme de la formation. « Vous êtes désormais aptes à contribuer à rehausser le niveau de la gouvernance d'entreprise dans vos pays et dans la sous-région », a déclaré le président du comité de gestion de l'AIGLE, Tertius Zongo. A cet effet, il les a invités à mettre en oeuvre les compétences acquises à travers les cinq modules de formation du programme CAS. Sur place, les récipiendaires ont rassuré leurs formateurs.

« Nous prenons l'engagement d'être des leaders qui mettront l'accent sur la responsabilité sociétale et environnementale dans nos organisations », a fait savoir la déléguée de la promotion, Alimata Touré. Pour elle, ce certificat est le couronnement d'un long parcours d'apprentissage, de partage d'expériences professionnelles, de brassage de cultures d'entreprises diverses et d'une merveilleuse aventure humaine. La porte-parole des récipiendaires a soutenu que cette formation, adaptée au contexte ouest-africain qui leur confère le titre d'administrateur de société et de dirigeant d'entreprise, est capitale pour les apprenants. « Elle nous a permis d'acquérir des compétences et des aptitudes en leadership, en bonne gouvernance d'entreprise », a-t-elle ajouté.

Un vivier de compétences

Après la remise des parchemins, les désormais administrateurs certifiés de l'AIGLE ont pris part à une conférence thématique animée par le club des Dirigeants et managers de l'AIGLE, appelé club DIMA, lancé à l'occasion. Elle a porté sur la « contribution de l'administrateur indépendant au renforcement de la bonne gouvernance d'entreprise au Burkina Faso ». Tertius Zongo a indiqué que ce thème est d'actualité et de grand intérêt. Car pour lui, l'administrateur indépendant est celui qui apporte de l'objectivité, de la transparence, de l'éthique et de l'écoute au conseil. « C'est une personne qui ne prend pas parti et qui sait dire non. Il apporte un oeil neuf tout en s'appuyant sur sa propre expertise de dirigeant ou de mandataire social », a-t-il expliqué.

A son tour, le directeur de cabinet du ministre en charge du commerce, Constant Franc Olivier Tapsoba, a salué l'initiative de la CCI-BF. « Je suis heureux de constater qu'au niveau du Burkina, l'AIGLE est pionnière dans la formation continue des administrateurs », s'est-il réjoui. Toutefois, il a annoncé la validation, le 23 janvier 2024, du programme de certification des administrateurs et responsables des sociétés d'Etat. C'est pourquoi, il a encouragé la synergie d'actions entre la direction générale de la promotion de l'entreprise de son ministère et la CCI-BF dans le cadre du CAS.

L'AIGLE a été lancée, le 3 juin 2021 par la CCI- BF. Pour la vice-présidente de la CCI-BF, Aïsseta Selira, l'Académie se veut être un centre de référence international, en matière de promotion de la bonne gouvernance. Elle a soutenu qu'à ce jour, l'AIGLE enregistre plus de 600 cadres formés et sensibilisés. Quant à son programme CAS, il a été mis en oeuvre en octobre 2022. L'un des objectifs, est de constituer un vivier de compétences, capable d'impacter positivement l'action des conseils d'administration au sein des entreprises. Avec la cuvée de 2023, le nombre des administrateurs de l'AIGLE est passé à 53. A cela on peut ajouter la vingtaine de la 3e promotion en cours de formation pour cette année 2024.