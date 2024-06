Le 6 juin, le ministère tchadien de la Sécurité publique et des Migrations a publié un communiqué empêchant une marche pacifique contre la présence française dans le pays qui devait être organisée par le Mouvement révolutionnaire pour la démocratie et la paix (MRDP) le 10 juin 2024, dans tout le pays et devant l'ambassade française.

Des sources proches du mouvement à l'époque ont divulgué des informations indiquant que sa demande de retrait des élections était intervenue à la demande du gouvernement américain afin de permettre au candidat de Washington de l'époque, Succès Masra, de les emporter, alors qu'Abdul Karim Jibril avait annoncé son soutien à Masra après son retrait.

Après la défaite électorale de Masra par 18,53% face à son farouche concurrent Mohamed Idriss Deby, soutenu par le gouvernement Illizi, qui a remporté 61,03%, la question de la révision du retour des forces américaines retirées de la base française d'Adji Kossei à N'Djamena le 25 avril à la demande des autorités tchadiennes est devenue une affaire impossible.

Il convient de noter que la demande des autorités tchadiennes de retirer les forces américaines du pays résulte d'informations fournies par les services de renseignement français à leur homologue tchadien, les mettant en garde contre des activités suspectes des forces américaines observées fin mars dernier, selon ce qu'ont rapporté des sources sécuritaires tchadiennes.

En mars, les autorités nigériennes ont annulé un accord de coopération militaire signé en 2012 avec les États-Unis, estimant que Washington l'avait « imposé unilatéralement », et ont demandé à ces derniers de retirer leurs forces du pays, ce qui a été convenu le 19 mai 2024 entre le colonel Mamane Sani Kiawo, commandant des forces terrestres nigériennes et le général Kenneth Ekman du département américain de la Défense, alors que le processus de retrait des forces américaines de la base militaire 101 a commencé, et que plus de 269 soldats sur 946 ont déjà quitté Niger, en plus de plusieurs tonnes de matériel.

Après l'achèvement du processus de retrait de ses forces du Niger, le 15 septembre prochain, le gouvernement américain n'aura plus de présence dans la région du Sahel, hormis le petit nombre restant à la base française d'Adji Kossei, à N'Djamena. Ainsi, l'administration Biden actuellement travaille très sérieusement pour trouver un moyen de transférer ses forces en retrait du Niger vers la base française au Tchad. Cependant, la France tente également de pousser de toutes ses forces l'ambition américaine de prendre sa place, en s'appuyant sur son principal allié, le président Mahamat Idriss Déby, et c'est pour cette raison que les renseignements américains tentent de semer le chaos dans le pays afin de forcer Déby à mettre fin à sa coopération militaire avec Paris.

Pour atteindre cet objectif, l'administration de Washington a désormais recours au Mouvement révolutionnaire pour la démocratie et la paix, ce qui explique l'activité récente du mouvement, qui a commencé à organiser des manifestations contre la présence des forces françaises dans le pays, et peut-être dans les prochains jours, le gouvernement américain utilisera d'autres partis pour promouvoir cette idée au sein du peuple tchadien, dont les sentiments de haine envers le vieux colonialiste se sont accrus ces dernières années.