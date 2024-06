Sénégal: Ziguinchor - La Chambre de commerce réceptionne du matériel informatique offert par l'USAID

Ziguinchor — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor (sud) a réceptionné, jeudi, des équipements informatiques offerts par l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international (USAID), a constaté l'APS.

"La réception de ce lot de matériel informatique prend en compte notre requête visant à voir l'USAID nous accompagner dans la digitalisation de la Chambre de commerce en vue d'améliorer l'accès des populations à un service de qualité, performant et équitable", a déclaré le président de la chambre consulaire de Ziguinchor, Pascal Ehemba.

Les équipements constitués d'ordinateurs fixes et portables, de photocopieuses et d'une imprimante ont été remis aux responsables de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture au cours d'une cérémonie organisée à Ziguinchor.

"Ce matériel permettra d'apporter des réponses adaptées aux besoins récurrents du secteur privé local relativement à l'accès au service financier et non financier, à l'animation économique, au renforcement de capacités et à la formalisation des entreprises", a souligné M. Ehemba.

Il a assuré que ce don d'équipements allait permettre à la Chambre de commerce d'améliorer sa gouvernance et d'accroître sa performance organisationnelle.

"Nous avons accompagné la Chambre de commerce dans le cadre du relèvement du parc informatique pour l'appuyer dans sa dynamique de digitalisation et de transformation numérique", a dit le responsable du suivi et évaluation et apprentissage du projet "Feed the future " Sénégal, Serigne Malick Diop.

Moussa Sow, le représentant de l'USAID à Ziguinchor a, de son côté, estimé que la mise à disposition de ce matériel informatique pourrait favoriser un environnement propice pour les entrepreneurs locaux.