Congo-Brazzaville: Santé de l'enfant - Lancement des infirmeries scolaires à Pointe-Noire

La cérémonie d'ouverture officielle des infirmeries dans les écoles publiques et privées a eu lieu, le 11 juin, à Pointe-Noire, en présence des autorités de la ville, des parties prenantes et des invités.

L'installation des infirmeries dans les écoles de la ville par l'Association pour le développement économique du Congo (Adéco) que dirige Aimé Magloire Boukaka vient combler un manquement constaté dans la prise en charge des premiers soins des enfants à l'école avant d'être conduits dans un des établissements hospitaliers assermentés si le cas l'exige.

Ces infirmeries vont également contribuer à lutter contre les situations angoissantes des parents d'élèves obligés parfois de suspendre la scolarité de leurs enfants malades faute de moyens. Ainsi, avec l'ouverture de ces infirmeries, de nombreux parents se sentent soulagés et comblés, heureux d'accueillir la louable initiative. « C'est l'occasion d'exhorter les parties prenantes à ce challenge, notamment l'Association des parents d'élèves et étudiants du Congo, les établissements scolaires des secteurs public et privé, de même que les entreprises et opérateurs économiques de la place à bien vouloir soutenir cette option qu'offre l'Adéco qui attend de l'accompagnement en dehors de ses efforts propres et dont nous percevons aujourd'hui les élans et les progrès », a dit Bona Kimbembé Mabahou, directeur de cabinet du préfet de Pointe-Noire.

« Cet accompagnement consiste également à conforter et à appuyer l'initiative dans l'affectation accordée des espaces appropriés au sein des établissements scolaires intéressés et de contribuer tant soit peu à leur viabilité pour le bonheur de nos enfants, pourvu que les perspectives soient les meilleures avec le temps car, à la rentrée scolaire 2024, il sera nécessaire de compter davantage des infirmeries scolaires disponibles dans la ville de Pointe-Noire pour apaiser les tourments des parents d'élèves que nous sommes », a-t-il ajouté.

Lors de la première phase à la rentrée scolaire prochaine, trente infirmeries scolaires, soit dix dans les écoles publiques et vingt dans les écoles privées, seront ouvertes dans les différents établissements scolaires utilisant près de 150 employés. Les consultations, les soins infirmiers, le dépistage du paludisme, le test de la glycémie, les pansements... sont les différents services et soins qui seront disponibles dans ces infirmeries qui bénéficient déjà de l'appui multiforme de la direction départementale de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, de la direction départementale des Soins et Services de santé, de la coordination des organisations de la société civile, de plusieurs structures étatiques et privées, des chefs de quartier, etc. Signalons que les 150 premières infirmières sélectionnées sont bénéficiaires d'une formation de renforcement des capacités au travers d'un séminaire organisé par l'Adéco avec l'appui des partenaires et parties prenantes au projet.