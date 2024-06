Congo-Brazzaville: Disparition - La FMC rend hommage à Justice Ghoma Ilouanga

La Force montante congolaise (FMC), organisation de jeunesse du Parti congolais du travail (PCT), a rendu le 13 juin au siège communal de Mpila un dernier hommage à son membre du comité central, Justice Erdely Ghoma Ilouanga, décédé le 3 juin à Brazzaville à l'âge de 41 ans.

Emmenés par le secrétaire permanent du PCT chargé de la culture, jeunesse, civisme et sports, les militants et sympathisants de la FMC, appuyés par certains cadres du PCT, étaient presque tous représentés à la cérémonie de recueillement. Né le 1er novembre 1983 à Brazzaville, Justice Erdely Ghoma Ilouanga a été non seulement un vaillant et brillant militant du PCT et de la FMC, mais également un cadre du Trésor public où il a connu une carrière administrative riche et impressionnante marquée par une série de promotions.

Détenteur d'un baccalauréat série F3 obtenu en 2006, il a intégré la Fonction publique comme agent du Trésor public en 2012. Pendant près de treize ans, Justice Erdely Ghoma Ilouanga a exercé à la recette municipale de Makélékélé avant d'occuper successivement le poste de percepteur pour le compte du Trésor public dans les mairies de Moutampa, dans le département du Niari, et de Zanaga, dans la Lékoumou. Il occupait depuis février dernier les fonctions de percepteur secondaire à la recette municipale de la mairie de Bacongo.

Au plan politique, Justice Erdely Ghoma Ilouanga a adhéré au PCT en 2000 avant de militer pour le rayonnement de l'arrondissement 2, Bacongo. Il fut élu tour à tour secrétaire chargé à la Jeunesse et à la Communication au sein de la section 21 du comité PCT Bacongo. Président de la section 21A l'UJSC en 2007, il a assumé les fonctions de secrétaire à l'organisation et aux ressources humaines dans le bureau du comité FMC Bacongo.

Le secrétaire à la Communication du comité FMC Bacongo, Ardy Mavoungou, dans son oraison funèbre, a salué la mémoire d'un camarade aussi bien vaillant que brillant qui, toute sa vie, s'est montré disponible et disposé pour la FMC. « Ton départ, camarade Justice Erdély, nous laisse orphelin de ton amour, de ton sourire, de ton militantisme avéré et surtout de la joie que nous procurait ta présence parmi nous. La tristesse et le chagrin règnent en maîtres dans nos coeurs depuis ton départ. Le vide que tu as laissé au sein de ta famille politique est énorme, nos larmes tracent le sillon de nos souvenirs et nos pensées sont tournées ce jour vers toi », a-t-il témoigné.

Le premier secrétaire de la FMC, Vadim Osdet Mvouba, regrette, quant à lui, la disparition d'un ami, d'un compagnon de lutte, d'un militant. « C'est une épreuve, une expérience très difficile. Mais nous retenons de lui le courage, l'abnégation, le militantisme, l'amour du prochain et, par-dessus tout, un sens aigu de responsabilité et aussi cette envie de se mettre au service d'un idéal beaucoup plus grand que lui. Avec toute la solennité du monde, j'invite l'ensemble du personnel politique de la FMC à faire en sorte que notre valeureux camarade emprunte le chemin de l'éternité et cela en se rappelant des valeurs qu'il a incarnées », a-t-il exhorté.

Le secrétaire permanent du PCT chargé de la Culture, Jeunesse, Civisme et Sports a rappelé qu'en onze ans d'existence, c'est le tout premier membre du comité central que la FMC a perdu. « Ce sont donc des choses inhabituelles pour la FMC. L'émotion est grande d'autant plus que cela est très surprenant, le camarade nous a quittéS à fleur d'âge au moment où l'organisation avait encore tant besoin de lui.

Il a assumé avec abnégation et brio les fonctions de président par intérim du comité FMC Bacongo. C'est vraiment très difficile mais l'humanité étant faite de cet exercice implacable, les membres de l'organisation trouveront les forces nécessaires pour continuer la vie de la FMC en l'absence de ce camarade qui nous a tant donné », a reconnu Marien Mobondzo Endzonga.