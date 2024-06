Angola: La BM garantit un soutien technique au pays

Luanda — La Banque Mondiale (BM) fournira un appui technique au gouvernement angolais pour rechercher des financements pour le secteur de l'eau et poursuivra ses travaux visant à fournir à la population un accès continu à l'eau.

La garantie a été donnée par le directeur de Pratique Globale d'Eau, Saroj Kumar Jha, qui a tenu une réunion mercredi à Douchanbé, au Tadjikistan, avec la vice-présidente de la République, Esperança da Costa.

Se confiant à la presse angolaise, Saroj Kumar Jha a indiqué que la BM soutenait l'Angola avec un financement total d'environ un milliard de dollars, soulignant qu'il avait discuté avec Esperança da Costa de la possibilité d'étendre les projets, toujours en regardant l'accès à l'eau.

Il a affirmé que malgré les progrès réalisés dans le pays au niveau de la population en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, il reste encore des défis que le gouvernement angolais et la Banque mondiale doivent surmonter pour réaliser l'Agenda 2030 sur l'eau et l'assainissement.

"C'était une conversation très intéressante, liée à l'état des trois projets que nous développons dans le pays et également aux perspectives de la BM sur les programmes de soutien pour faciliter l'accès à l'eau potable des populations", a-t-il expliqué.

Toujours au sujet du financement, Saroj Kumar Jha a souligné qu'il servait à améliorer l'économie, les questions liées à la participation des partenariats public-privé dans le secteur de l'eau et l'amélioration générale des conditions d'accès à l'eau potable de la population angolaise.

Il a ajouté que l'accès au marché du carbone était également l'un des sujets discutés avec la vice-présidente de la République et d'autres questions qui, comme la BM, continueront à être discutées directement avec les représentants de cette institution financière en Angola.

Esperança da Costa est au Tadjikistan depuis dimanche dernier, où elle participe à la 3ème Conférence internationale de haut niveau sur la Décennie internationale d'action « L'eau pour le développement durable » 2018-2028.

La conférence, qui se clôture ce jeudi, aborde des questions telles que « L'eau pour le climat, la résilience et l'environnement : source pour la mer, la biodiversité, le climat, la résilience et la réduction des risques de catastrophe (RRC) » et « L'eau pour la coopération : la coopération transfrontalière et internationale dans le domaine de l'eau, la coopération intersectorielle, y compris la coopération scientifique et dans le domaine de l'eau, dans le cadre de l'Agenda 2030 ».

Le thème « Décennie d'action dans le domaine de l'eau : accélérer la mise en oeuvre des objectifs de la décennie, notamment à travers le Plan d'action du Secrétaire général de l'ONU » clôt la plénière, à laquelle participent des Chefs d'État et de Gouvernement, la société civile et le secteur privé.