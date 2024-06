Angola: Plus de mille exposants participent à la 1ère édition du salon culturel

Huambo (Angola) — Mille 500 exposants ont participé, ce jeudi, dans la ville de Huambo, à la 1ère édition du Salon culturel et gastronomique, dans le but de retrouver et de valoriser les us et coutumes locales.

L'événement s'est déroulé à l'intérieur du pavillon polyvalent Osvaldo Serra Van-dúnem, au centre de la ville de Huambo, à l'initiative de l'Institut Technique Privé MC Capaca, sous le thème « Debout pour sauver les valeurs morales et culturelles ».

La foire, tenue pendant plus de cinq heures, a été marquée par l'exposition de danses, de pièces de théâtre, d'objets culturels et de plats typiques, mettant ainsi en évidence la diversité des habitudes du pays.

A l'occasion, le directeur pédagogique adjoint de l'Institut Technique Privé MC Capaca, Raimundo Catchipui, a indiqué que les participants à cet événement provenaient de Bié, Cabinda, Luanda et Moxico, parmi les étudiants, les invités et d'autres groupes, exposant leur culture et leur gastronomie.

La foire, en plus de mettre en valeur la diversité culturelle et la gastronomie angolaise, a permis également de clôturer l'année académique 2023-2024, à cet établissement d'enseignement privé, a-t-il mentionné.

Idalina Chivinda, exposante représentant la province de Bié, a déclaré qu'elle a explosé des valeurs culturelles, en particulier le mariage dans cette région du Plateau central du pays, outre sa gastronomie composée du champignon, du calulu, du lossaka, du lossuva, de la viande et des fruits sauvages.

Eduardo Jamba Floriano, exposant de la province Huambo, a dit avoir exposé des haricots, des patates douces, du manioc, mais aussi des danses et théâtre pratiqués dans la province de Huambo, notamment dans le royaume de Bailundo.

Manuel Pompeu, de Luanda, a confié avoir exposé des danses traditionnelles, en plus de la viande séchée, mufete et de la farine de musseque, préparées dans la capitale du pays.

Ouvert en 2017, l'Institut Technique Privé MC Capaca, situé dans le quartier de Chiva, à la périphérie de la ville de Huambo, a inscrit, au cours de l'année académique 2023-2024, deux mille étudiants en première année.