Angola: Le sport angolais cherche des partenariats stratégiques dans la CPLP

Luanda — Les initiatives de partenariat stratégique ont dominé la réunion du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, avec le Secrétariat exécutif de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), à Lisbonne, au Portugal, pour le développement du secteur en Angola.

Selon une note du Ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) envoyée jeudi à l'ANGOP, des points de la réunion soulignent l'importance de la coopération et du dialogue continu pour atteindre les objectifs fixés et garantir le succès des initiatives en cours.

Des sujets tels que la mise en oeuvre de politiques communes, le développement de projets innovants et l'échange d'expériences pour le progrès de la jeunesse et du sport dans les pays de la communauté ont également été abordés.

La rencontre s'inscrivait dans le cadre de la préparation de la XVe Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la CPLP, prévue au Portugal.

Selon le document, elle renforce l'engagement de l'Angola, en tant que président tournant de la Jeunesse et des Sports de la CPLP, à promouvoir et dynamiser les relations entre les pays lusophones.

Mardi, premier jour de sa visite au Portugal, Rui Falcão a rencontré le secrétariat exécutif de la CPLP et la direction de l'Institut portugais du sport et de la jeunesse (IPDJ), ayant discuté des questions liées à la jeunesse et au sport, ainsi que de l'intensification de la coopération entre l'Angola et le Portugal.