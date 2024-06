Angola: Le Chef de l'Etat aborde la coopération avec le PDG d'Elsewedy Electric

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a discuté jeudi, avec le président de l'entreprise Elsewedy Electric, Ahmed Elsewey, des aspects liés à l'investissement de cette entreprise dans le pays, en mettant l'accent sur le secteur énergétique.

Au sortir de l'audience, tenue en marge de l'ANGOTIC 2024, Ahmed Elsewey, dont l'entreprise opère sur le marché angolais depuis 2014, a dit aux journalistes qu'il avait analysé la question de la fourniture de compteurs électriques intelligents avec le Président de la République.

Il a ajouté que la coopération dans le domaine technologique et numérique a également été examinée, un secteur qu'il considère comme très important pour le développement de l'Angola.

"Nous parlons de notre présence sur le marché angolais, où nous sommes déjà impliqués dans la construction de centrales électriques et créons des lignes de transmission et des projets solaires", a-t-il souligné.

À son tour, le directeur régional d'Elsewedy Electric, Ahmed Amin, a réaffirmé que l'entreprise continuera à investir en Angola, car le pays offre des opportunités et de la confiance.

"Nous avons une grande confiance, c'est un pays différent des autres en Afrique et nous avons beaucoup à faire dans le secteur dans lequel nous opérons", a-t-il indiqué, soulignant que l'objectif est de contribuer au développement de l'Angola.

Inaugurée ce jeudi matin par le Président de la République, la 4ème édition du Forum International Angolais sur les Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Innovation « ANGOTIC 2024 » se déroule sous le thème « Digitaliser, connecter et innover », et doit servir de facteur de soutien pour diversification de l'économie nationale.

Il s'agit d'un événement mondial sur les technologies de l'information et de la communication, organisé et promu par le gouvernement angolais, à travers le ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale.

Le forum vise à promouvoir le débat sur les thèmes actuels, mondiaux et futurs des TIC, à promouvoir le partage des connaissances, à faciliter la mise en réseau des entités gouvernementales, des exposants et des experts, ainsi qu'à présenter les innovations et les tendances du secteur.