Angola: Le pays contre l'info-exclusion

Luanda — L'Angola continue d'investir dans les infrastructures et services numériques pour atteindre les objectifs du Plan de Développement National et la réduction de l'info-exclusion et la transformation de l'économie, a déclaré jeudi, à Luanda, le Président de la République, João Lourenço.

Selon le Chef de l'État, qui s'exprimait à l'ouverture de l'ANGOTIC2024, le pays s'engage à étendre et moderniser le réseau haut débit en fibre optique et à développer le programme spatial national.

Pour João Lourenço, la construction et l'opérationnalisation du "data center" du gouvernement, l'amélioration de la législation, la rendant plus attractive pour les investissements publics et privés, sont d'autres objectifs à atteindre.

L'objectif, a-t-il souligné, est de continuer à transformer l'Angola en un "hub" régional au service des pays de la région et au-delà, pour contribuer au développement des économies de ces États.

Il a affirmé que le moment était venu d'investir sérieusement dans le potentiel du numérique, car des actions massives sont nécessaires pour parvenir à une transformation numérique durable et inclusive afin que des millions de personnes puissent en bénéficier.

João Lourenço espère que les bénéfices reviendront au monde entier, notamment aux personnes, aux industries et aux communautés, pour libérer le potentiel de l'avenir.

A cet effet, il a indiqué que des représentants de différents pays sont invités à participer à ce salon technologique pour partager connaissances et expériences, avec l'exposition de produits technologiques, des conférences, des expositions, des débats, des master-classes et la formation des jeunes à l'entrepreneuriat numérique.

"La présence de startups à cet événement reflète non seulement la force et la solidité des jeunes et des entrepreneurs, mais aussi une stratégie visant à les accompagner dans la transmission des compétences numériques", a-t-il dit.

Il a souligné les initiatives du ministère des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, comme l'incubateur numérique, qui a la capacité d'accompagner les startups dans leurs aspects les plus variés.

Il a appelé les participants à l'ANGOTIC 2024, qui se déroule dans un contexte géopolitique difficile, avec l'Intelligence Artificielle en développement, à profiter de l'événement en faveur du progrès, du développement, de la paix et de la sécurité et du bien-être des populations.

L'ANGOTIC 2024, le Forum international des technologies de l'information et de la communication d'Angola, qui se déroule du 12 au 14 juin, sous le thème "Numériser, connecter et innover", est le plus grand événement international de technologie, de communication et d'innovation promu par le gouvernement angolais.