Madagascar: Genève - Participation importante de Madagascar à la CNUCED

Le rideau est tombé hier sur la célébration du 60ème anniversaire de la CNUCED rebaptisée « ONU commerce et développement ».

Thème. « C'est avec un immense plaisir que je suis ici à Genève, au Palais des Nations pour célébrer le 60ème anniversaire de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement », a déclaré le président de la République, en commençant son discours, lors de la cérémonie d'ouverture.

Avant d'assurer à la fin de son intervention que « Madagascar se joint entièrement au thème de cette célébration du 60ème anniversaire (...) ». Le ministre du Commerce et de l'Industrialisation, Edgard Razafindravahy de réitérer « l'importance de la participation de Madagascar au 60ème anniversaire de la CNUCED ».

Partenaire privilégié

Madagascar est effectivement un partenaire privilégié de la CNUCED notamment en matière de gouvernance économique. Pour ne citer que l'examen de la Politique d'Investissement (EPI) ; l'Examen National de l'Export Vert (ENEV) ; le commerce électronique ; la facilitation des échanges avec l'appui technique de la CNUCED ; le SYDONIA World ; le renforcement des capacités des fonctionnaires gouvernementaux ; les participations de Madagascar à des réunions, entre autres, l'intercession de la Commission des Sciences et de la Technologie pour le Développement de la CNUCED à Genève ; la réunion d'experts pluriannuelle sur le renforcement de l'environnement économique favorable à tous les niveaux pour soutenir le développement inclusif et durable, et la promotion de l'intégration et de la coopération économique à Genève ; le Congrès mondial sur le commerce et l'égalité des genres au siège de l'OMC à Genève ; la 7ème session du Groupe Intergouvernemental d'Experts (GIE) du commerce électronique et de l'économie numérique de la CNUCED et atelier e Trade de renforcement des capacités au Palais des Nations à Genève.

%

Produits d'exportation

Le représentant du gouvernement de la Confédération helvétique, le Conseil fédéral en charge du Département de l'économie et de la formation et de la recherche de noter que « des décisions importantes sont prises chaque jour à Genève ».

Et d'ajouter même que « le système politique suisse est inspirant ». Y compris pour Madagascar « au développement duquel le pouvoir en place s'engage », a souligné le ministre Edgard Razafindravahy. Et ce, notamment par l'amélioration des produits d'exportation comme le letchis, le girofle, le cacao, la vanille. « Ces produits de rente assurent une rentrée de devises conséquente qui stabilise notre monnaie nationale », a spécifié le président Andry Rajoelina.

« La diversification et le renforcement de nos exportations nous permettent d'équilibrer notre balance commerciale », a-t-il enchaîné. Le ministre du Commerce et de l'Industrialisation a également déclaré que la balance commerciale ne soit plus déficitaire pour Madagascar qui a sa propre vision du développement ».