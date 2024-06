Madagascar: Portrait - Dj Mbints Jmsh : « Le métier de DJ n'est pas reconnu à sa juste valeur à Madagascar »

Steve Ambinintsoa Rakotoarisoa aka Mbints Jmsh est un DJ Producer de Madagascar de tout juste 22 ans mais qui se produit souvent à l'extérieur. Il a partagé son parcours avec Midi Madagasikara.

Interrogé sur le choix de son nom de scène, Dj Mbints explique que l'acronyme Jmsh a une origine plutôt romantique, puisqu'il est inspiré de son histoire d'amour avec sa femme Johane. Le sigle désigne en effet les initiales croisées de leurs deux prénoms (Johane Mbints Steve Harimananjara), comme une envie de lier leur destin qui a commencé dès le début de sa carrière. « Elle a toujours été là », précise DJ Mbints fièrement.

Quant à sa passion pour la musique, elle a commencé dès son enfance. Il a tout d'abord pratiqué le piano. Des vidéos de DJ Snake et de David Guetta, ses idoles, en train de mixer leurs sons l'ont plus tard fortement inspiré à s'initier au dj-ing même s'il est de base producteur.

Par ailleurs, il fut un temps danseur dans un groupe qui avait besoin de « mix » pour ses shows et performances sur scène et cette tâche lui a été assignée, ce qui tombait bien, vu son intérêt grandissant pour le mixage de sons. « J'ai utilisé Virtual DJ à l'époque », se souvient-il. De fil en aiguille, il a ensuite acheté un petit contrôleur DJ, un instrument pour disc jockey qui pilote un logiciel DJ grâce à des contrôles similaires à ceux d'une table de mixage.

Une signature bien établie

DJ Mbints a un goût très diversifié en termes de genre musical. Il est plutôt connu dans le domaine du dancehall, du shatta, un sous-genre du dancehall aux basses appuyées et aux percussions explosives, et du basshall, une musique urbaine qui mélange harmonieusement des éléments de dancehall, de reggaeton et d'afrobeat. Mais sa préférence va vers l'amapiano, un genre de musique hybride de deep house, de jazz et de lounge ayant émergé en Afrique du Sud en 2012.

Le métier de DJ ne fait pas encore vivre

« Exercer uniquement le métier de DJ à Madagascar, pour vivre est compliqué puisqu'il doit entreprendre une autre activité en plus, alors qu'à l'étranger, être DJ constitue une carrière qui fait bien vivre », avoue DJ Mbints Jmsh. Il déplore le fait que le métier de DJ ne soit pas encore reconnu à sa juste valeur, en termes de cachets, d'abord, mais également dans l'essence même du métier.

Il souhaite vivement que les gens reconnaissent qu'il s'agit d'un art à part entière qui nécessite talent et compétences. Il s'est donc fixé comme challenge de mettre en valeur la personnalité des DJs malgaches et la valeur de ce métier tant à Madagascar qu'au niveau international, en mettant en avant l'originalité de la musique produite par Madagascar, qui commence de plus en plus à s' « internationaliser ».

Une tournée solo en Europe actuellement

Le jeune DJ aura justement l'opportunité de le faire puisqu'il entame actuellement une tournée en Europe, grâce au soutien de ses tours managers, PrestAvenue & Mams Events. Un rêve qui se réalise enfin pour lui. Plusieurs dates de prestations sont prévues pour cette tournée en solo. Il sera notamment à Paris, à Marseille, à Amsterdam sans oublier l'Allemagne.

Des sessions studios avec des DJs internationaux, tels que Afro Bros et Kiba, sont également prévus pour notre jeune prodige. Mais il aura également l'opportunité de faire leur première partie, une énième opportunité de faire tourner les projecteurs vers lui et vers Madagascar. Il espère en tout cas que son parcours inspirera les jeunes DJs de Madagascar, d'autant plus qu'il sait que les jeunes talents sont nombreux ici mais malheureusement trop peu connus.