Ile Maurice: Décrochez votre LL.M. en droit des affaires internationales, désormais disponible en Hybride !

Vous aspirez à gravir les échelons de votre carrière juridique ? À exceller dans des domaines en constante évolution tels que les fusions et acquisitions, le droit fiscal international ou encore le droit de la propriété intellectuelle internationale ?

Plongez dans une opportunité d'excellence avec notre LL.M. International Business Law, un programme offert depuis 2015 par l'Université Paris-Panthéon-Assas, qui vous permettra de vous démarquer en seulement 10 mois à travers des cours du soir, s'adaptant ainsi à votre vie professionnelle !

Dans cette aventure académique d'envergure, vous bénéficierez d'une formation complète et enrichissante qui façonnera votre expertise dans le domaine du droit des affaires à l'échelle internationale. Ce LL.M. représente bien plus qu'une simple formation : c'est un tremplin vers une carrière prometteuse dans un monde de plus en plus connecté et complexe sur le plan juridique. En optant pour notre programme, vous choisissez l'excellence et la différenciation sur le marché du travail.

Pourquoi choisir notre LL.M. à Maurice ?

Ce programme enseigné entièrement en anglais et reconnu mondialement, offre l'expertise de l'Université Paris-Panthéon-Assas, classé No1 dans le domaine du droit en France (Classement Thotis, 2024). Conçu pour accueillir des profils professionnels variés, il vise à fournir une formation de haut niveau, exigeante et adaptable. Notre prestigieux programme exécutif est spécialement conçu pour les diplômés universitaires jouissant d'une certaine expérience professionnelle, offrant ainsi une formation approfondie et pratique permettant de se démarquer sur le marché du travail.

%

Un programme qui s'adapte : notre engagement envers votre succès

Nous vous offrons un parcours sur mesure, qui allie flexibilité et qualité pédagogique. Vous suivrez un programme intense de 200 heures d'enseignement, combinant cours magistraux et séminaires animés par des experts internationaux et locaux (liste des intervenants disponible ici), pour une formation complète et dynamique. Nous mettons l'accent sur la pratique : pas de dissertation requise. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur l'essentiel et acquérir des compétences directement applicables sur le terrain.

Grande nouveauté cette année, le programme devient hybride avec 4 modules dispensés entièrement en ligne et 6 modules en présentiel, avec la possibilité de suivre ces derniers à distance également. Ce changement répond aux besoins des professionnels en activité et des étudiants internationaux, offrant ainsi une plus grande flexibilité.

Votre avenir commence ici

Vous bénéficierez d'une expérience d'apprentissage exceptionnelle et ouvrirez la voie à un avenir professionnel prometteur. Ce programme offre une variété de débouchés professionnels dans des domaines tels que le conseil juridique international, la gestion des affaires internationales, les relations internationales, ainsi que l'entrepreneuriat et le conseil en gestion.

Vous pourrez aussi intégrer des cabinets d'avocats internationaux prestigieux, travailler au sein de grandes entreprises multinationales, explorer des opportunités dans les institutions gouvernementales et les organisations internationales, ou encore créer votre propre entreprise ou rejoindre des start-ups innovantes en tant que conseiller juridique spécialisé dans les affaires internationales, contribuant ainsi à l'essor de l'économie mondiale.

Ce diplôme vous offrira des possibilités de carrière vastes et stimulantes, vous permettant de faire la différence en vous conférant un avantage compétitif sur le marché du travail et vous donnant la possibilité de jouer un rôle essentiel dans un monde de plus en plus interconnecté.

Note : Pour l'année académique 2024-2025, un nombre minimum de 10 étudiants sera requis pour l'ouverture du programme LL.M. L'université se réserve le droit de ne pas ouvrir le programme dans le cas où ce nombre ne serait pas atteint.