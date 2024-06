Ile Maurice: Chiffre d'affaires record de Rs 12,7 Mds

L’annonce a été faite hier par Kapil Reesaul, Chief Executive Officer (CEO) de Mauritius Telecom (MT), lors d'une conférence de presse. La compagnie nationale de télécommunication a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 12,7 milliards l'année dernière, ce qui représente une hausse de 11,2 % par rapport à 2022.

Les bénéfices nets de la compagnie ont également connu une hausse, passant de Rs 1,1 milliard en 2022 à Rs 1,2 milliard en 2023, soit une hausse de 11,7 %. Cette performance est attribuée au plan stratégique de MT.

«We diligently pursued and executed key strategic initiatives spanning innovation, diversification of revenue streams, transformation of client services, digitalisation, data management and security, sustainability initiatives, HR transformation and expansion into international markets. These initiatives have provided a clear direction and focus for the organisation, ensuring that resources are allocated effectively to meet our goals», a expliqué le CEO.

Par ailleurs, il a indiqué que MT a consolidé sa connectivité internationale avec un troisième câble sous-marin qui a nécessité un investissement de 60 millions de dollars. Ce câble a une capacité de 72 Tbps.

Quant au chairman de la compagnie, Maxime Sauzier, il a mis l'accent sur les efforts de MT en faveur du développement durable, notamment dans le domaine de la santé publique, de la lutte contre la pauvreté et de la réduction de l'empreinte carbone.