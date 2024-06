Ethiopie: Le pays va poursuivre la justice transitionnelle par le biais d'un processus de justice indépendant

Addis Ababa — Le ministre éthiopien de la justice, Belayhun Yirga, a déclaré que le gouvernement s'engageait à mener un processus de justice transitionnelle neutre et professionnel, en évitant toute intervention susceptible de compromettre son intégrité.

L'Éthiopie a tenté à plusieurs reprises de résoudre les violations des droits de l'homme, les conflits, les récits injustifiés et les abus qui se sont produits et qui continuent de persister à différentes époques, avec un large éventail de victimes et d'auteurs.

Ces approches n'ont pas apporté la solution souhaitée car elles n'ont pas été mises en oeuvre dans le cadre d'une justice transitionnelle universelle fondée sur la vérité, la réconciliation, la miséricorde et la justice et guidée par une politique claire, inclusive, axée sur les droits de l'homme et flexible.

C'est pourquoi une police de la justice transitionnelle a été mise en place afin de gérer et de mettre en oeuvre le processus de justice transitionnelle de manière organisée, intégrée et efficace au niveau national.

Un groupe multidisciplinaire composé de dix experts hautement qualifiés issus du monde universitaire, de la profession juridique et d'autres secteurs a été constitué pour élaborer cette politique, a déclaré le ministre d'État.

Ce groupe de travail indépendant a jusqu'à présent organisé plus de 60 ateliers publics et consultations dans tout le pays et a élaboré un cadre politique complet sous la forme d'un "livre vert", a-t-il ajouté.

En conséquence, le livre vert sur la politique de justice transitionnelle a été préparé et approuvé par le conseil des ministres.

L'objectif était de concevoir une politique fondée sur les réalités du pays en impliquant toutes les parties prenantes - les victimes, les groupes de femmes, les OSC, les États régionaux, le gouvernement fédéral et le grand public, a-t-il noté.

Le gouvernement cherche à appliquer la justice transitionnelle par le biais d'un processus de réconciliation adapté au contexte unique de l'Éthiopie, a déclaré le ministre d'État à l'ENA.

Les mécanismes de justice transitionnelle sont utilisés par les pays qui sortent de périodes de conflit ou de violations des droits de l'homme afin de remédier aux abus passés et d'assurer la transition vers un système judiciaire normal, a-t-il précisé.

L'Éthiopie a été confrontée à des violences, des conflits et des violations des droits de l'homme récurrents sous différents régimes, qui n'ont pas été résolus.

"Ces questions récurrentes sont désormais devenues des problèmes fondamentaux nécessitant une solution globale en dehors du système judiciaire habituel", a déclaré le ministre d'État.

À cet égard, la mise en oeuvre de la justice transitionnelle par le biais de la réconciliation est très importante pour l'Éthiopie, a-t-il souligné.

Tout en s'inspirant des meilleures pratiques mondiales, il a insisté sur la nécessité d'un processus de réconciliation fondamentalement ancré dans le contexte de l'Éthiopie et dans les situations diverses des différentes régions et communautés du pays, a expliqué M. Belayhun.

Dans le cadre du processus de mise en oeuvre de la politique, plusieurs institutions seront créées, notamment la commission vérité et réconciliation, le procureur général spécial et les tribunaux, a-t-il indiqué.

Un projet de feuille de route contenant des activités détaillées à mener durant la phase de mise en oeuvre de la politique a également été préparé.

Parmi les éléments clés envisagés figurent la responsabilité, les mécanismes d'enquête sur les abus, les dispositions relatives à l'amnistie et aux réparations, les réformes institutionnelles, l'intégration des systèmes de justice coutumière et la définition claire des rôles de l'État fédéral et de l'État régional.

Le gouvernement espère que ce processus de réconciliation favorisera une paix durable, la responsabilisation et la guérison en Éthiopie. "En établissant un système de responsabilité solide, nous visons à donner un véritable sentiment de justice aux parties lésées", a affirmé le ministre d'État.

Le ministre d'État aux affaires étrangères s'entretient avec l'envoyé spécial du Royaume-Uni pour la Corne de l'Afrique et la mer Rouge

Addis Ababa 13 Juin,2024 (ENA) Le ministre d'État aux affaires étrangères, l'ambassadeur Mesganu Arga, a reçu aujourd'hui Alison Blackburne, envoyée spéciale du Royaume-Uni pour la Corne de l'Afrique et la mer Rouge, avec qui il s'est entretenu.

Les deux parties ont discuté en détail des relations bilatérales, de la situation actuelle en Éthiopie ainsi que des questions de paix, de sécurité et de développement économique dans la région de la Corne de l'Afrique.

Ils ont également échangé des idées sur la manière dont le Royaume-Uni peut soutenir les efforts de la communauté internationale pour instaurer la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique, ainsi que sur son rôle dans le renforcement du commerce et de l'investissement.

Selon le ministère des affaires étrangères, l'envoyé spécial a indiqué que le Royaume-Uni s'engageait à soutenir les efforts déployés par l'Éthiopie en matière de justice transitionnelle et de dialogue national.