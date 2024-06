Ethiopie: Lancement d'une plateforme d'engagement numérique des jeunes au pays

Addis Ababa — Une plateforme numérique d'engagement pour les adolescents et les jeunes, U-Report, a été lancée aujourd'hui en Éthiopie.

Cette plateforme, qui permet aux jeunes d'échanger des idées, des points de vue et des préoccupations, a été lancée par le ministère des femmes et des affaires sociales en partenariat avec l'UNICEF.

U-Report est un outil SMS gratuit et facile à utiliser pour la participation communautaire, conçu pour aborder les questions qui préoccupent la population, a-t-on appris.

Lors de la cérémonie de lancement, Ergoge Tesfaye, ministre des femmes et des affaires sociales, a déclaré que le U-Report en Éthiopie n'est pas seulement une avancée technologique, mais aussi un témoignage de l'engagement à autonomiser les jeunes Éthiopiens et à leur donner une voix dans les décisions qui façonnent leur avenir.

Selon elle, ce lancement constitue une avancée audacieuse dans la promotion d'une culture de l'engagement civique où les jeunes citoyens ne sont pas de simples spectateurs, mais des agents actifs du changement.

U-Report permettra aux jeunes de participer à des sondages réguliers, de s'engager avec des Chatbots, de prendre part à des activités de jeunesse dans leurs communautés locales et de partager leurs points de vue sur un large éventail de sujets allant de l'éducation et de l'emploi aux soins de santé et aux questions sociales, a noté la ministre.

Elle a également déclaré que l'initiative vise à promouvoir la pensée critique et les discussions constructives parmi les jeunes tout en leur fournissant une plateforme d'engagement pour partager leurs préoccupations, participer à des enquêtes et à des formations sur les chatbots et développer leurs compétences tout en conservant l'anonymat.

Cette plateforme de communication directe permettra non seulement d'autonomiser les jeunes, mais aussi de fournir des informations précieuses aux décideurs politiques et aux parties prenantes, leur permettant de prendre des décisions plus éclairées qui répondent mieux aux besoins et aux aspirations de la prochaine génération, a déclaré M. Ergoge.

"Cette occasion mémorable marque une avancée significative dans l'autonomisation des jeunes de notre pays, qui représentent près de 70 pour cent de notre population, l'Éthiopie ayant l'une des démographies les plus jeunes du monde.

Le représentant de l'UNICEF en Éthiopie, Aboubacar Kampo, a déclaré pour sa part que les jeunes ont un grand potentiel pour favoriser le développement positif et le progrès au sein de toute société.

"En investissant dans l'éducation, le développement des compétences et la création d'un environnement favorable, l'UNICEF, avec le gouvernement et d'autres partenaires, peut donner aux jeunes Éthiopiens les moyens de libérer tout leur potentiel et de contribuer de manière significative à leurs communautés et au-delà", a-t-il noté.

Globalement, U-Report est en partenariat avec plus de 35 millions de U-Reporters dans 99 pays du monde.

U-Report est disponible via de nombreux médias sociaux, notamment Telegram, WhatsApp et Facebook Messenger, et a deux fonctions principales : recueillir les opinions des adolescents et des jeunes par le biais de sondages et communiquer des informations pour soutenir leur bien-être et le développement de leurs compétences, a-t-on indiqué.

La plateforme est disponible dans différentes langues en Éthiopie, notamment l'amharique, l'oromo, le somali et le tigrinya, et les jeunes peuvent devenir des U-Reporters en envoyant le mot JOIN dans ces langues via le bot de Telegram (https://t.me/ureportersethiopia bot) ou le site web (https://ethiopia.ureport.in/).