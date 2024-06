Madagascar: Conseil des ministres - Recrutement de 1500 élèves gendarmes

En mission à Genève dans le cadre du 60ème anniversaire de la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement , le président Andry Rajoelina a quand-même tenu hier à diriger un Conseil des ministres par visioconférence.

Ce Conseil a validé l'acquisition de nouveaux matériels roulants au profit de la Présidence de la République, en raison de 60 véhicules et 13 motos. Ces matériels serviront d'appui logistique à l'Administration publique. Plusieurs décisions ont également été prises concernant les domaines de l'économie et du social. Notamment au niveau du Ministère de la Santé Publique, du Ministère de la Sécurité Publique, du Ministère de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement.

Par ailleurs, le recrutement de 1500 élèves gendarmes pour le compte de cette année 2024 a également été adopté au cours de ce Conseil des ministres d'hier. Comme à l'accoutumée, la réunion hebdomadaire de l'Exécutif a aussi adopté plusieurs nominations aux hauts emplois de l'Etat.

Pour ne citer que la nomination de Jaomanoro Joël en tant que Directeur technique auprès du Conseil de Discipline Budgétaire et Financière ; de Zara Frédéric au poste de Directeur des Ressources humaines au Ministère des Affaires Etrangères ; de Malalaharinivo Norofidy au poste de DHR au Ministère de l'Industrie et du Commerce ; de Randrianja Roger en tant que président de l'université de l'Itasy, ainsi que des nouveaux directeurs des Mines dans les régions Vatovavy et Sofia.

Ledit Conseil a aussi pris le décret d'abrogation de la nomination du Directeur général du Fonds de l'Elevage, du Directeur régional de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène dans la Région Amoron'i Mania, ainsi que du Directeur régional du Tourisme et de l'Artisanat dans la même région.