Madagascar: Ministère de la Justice - Des équipements informatiques pour la Cour d'Appel de Mahajanga

La ministre de la Justice, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, poursuit ses descentes sur le terrain, marquant une étape dans sa mission d'amélioration du service public de la justice. Mercredi dernier, elle a réuni à Mahajanga les chefs de cour et de juridiction des tribunaux civils des provinces de Mahajanga et Antsiranana.

L'objectif principal de cette rencontre était d'améliorer la transparence et l'impartialité de la justice, tout en renforçant l'efficacité de la gouvernance, selon les informations fournies par le ministère. Dans son allocution, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa a souligné l'importance pour les chefs de cours et de juridiction de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le traitement des dossiers en cours et assurer une justice de proximité. Elle rappelle que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique ministérielle.

Lors de ce déplacement, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa a aussi saisi l'occasion pour remettre officiellement 13 ordinateurs et des photocopieuses à la Cour d'Appel de Mahajanga, améliorant ainsi les moyens matériels à disposition pour un traitement plus efficace des dossiers. Cette action s'inscrit dans une série de mesures destinées à moderniser l'appareil judiciaire et à rendre la justice plus accessible et efficiente pour tous les citoyens, souligne-t-on. En se rapprochant des réalités du terrain, le ministre de la Justice montre une volonté claire de réforme et d'amélioration continue du système judiciaire.

Ces initiatives s'insèrent également dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique générale de l'État, notamment en ce qui concerne les axes du capital humain et de la promotion de la bonne gouvernance. La rencontre a bénéficié de l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), soulignant l'importance de la collaboration avec les partenaires dans le renforcement du système judiciaire du pays.