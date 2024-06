Madagascar: Dr Camille Escudé - Bilan positif pour les activités de recherche du CRMP

interview

Le Dr. Camille Escudé dirige le Centre de recherches politiques de Madagascar (CRPM) au sein de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) - Altitude Group (AG) Madagascar. Elle fait un bilan positif des activités de recherches et présente les événements à venir. Chaque citoyen est en effet invité aux événements de ce centre de recherche en science politique - c'est-à-dire étymologiquement « la science de la vie dans la cité ». Interview.

Pouvez-vous présenter le Centre de recherches politiques de Madagascar ?

Le Centre de Recherches Politiques de Madagascar (CRPM) de l'IEP Madagascar est le centre de recherche de référence pour l'étude du politique et des relations internationales à Madagascar et dans l'Océan Indien. Fort de partenariats internationaux, il rassemble des chercheurs qui travaillent à l'étude de la vie politique malgache et de la géopolitique de l'Océan Indien en particulier.

Si l'inscription disciplinaire du CRPM s'opère de façon dominante en science politique, elle passe aussi par l'histoire, l'économie, le droit, la sociologie, les politiques publiques, la géographie, la gestion, permettant ainsi la mise en oeuvre d'une véritable interdisciplinarité en action, en lien avec la société civile et le monde des entreprises.

En quoi votre travail est d'intérêt général ?

Nous avons trois missions. La première est de contribuer aux avancées théoriques et empiriques de la recherche sur les questions politiques au sens large et géopolitique. La deuxième, de former les étudiants de l'IEP-AG, futurs décideurs du monde politique, économique et social, à et par la recherche, et ceci de la licence au doctorat. Et enfin, il est essentiel de partager les résultats de ses recherches avec la communauté scientifique malgache et internationale, mais plus globalement avec l'ensemble de la société et de ses acteurs publics et privés.

Et concrètement, que proposez-vous ?

C'est d'abord très important pour nous de diffuser le résultat des recherches produites au sein du CRPM. Ainsi, le 12 mai 2023 s'est tenue à l'IEP-AG Madagascar la journée d'études inaugurale du CRPM autour du thème « Surmonter les difficultés d'accès au terrain dans les recherches en science politique », et les actes vont être publiés. Ensuite, nous allons lancer sous peu le premier numéro de la revue « Cahier Malagasy de la Science Politique » qui publie en ligne des articles qui contribuent à la compréhension ou l'explication des phénomènes politiques, et nous sommes ouverts à toutes les contributions.

Enfin, je tiens à souligner que tous ces événements sont ouverts à tous et gratuits (et que nous offrons même le café ! ). Depuis plus d'un an, nous organisons chaque premier vendredi du mois des « Kafe politika » qui font débattre le public avec des spécialistes de sujets de société essentiels. En mai, nous avons ainsi pu commémorer l'anniversaire de mai 1972 en réunissant des acteurs et des chercheurs spécialistes de cette époque.

Nous organisons également un séminaire de recherche mensuel « Comprendre l'Afrique au prisme de Madagascar » pour permettre à toute personne intéressée de suivre sur place et en visioconférence des interventions des meilleurs chercheurs internationaux sur ces questions. Le prochain aura lieu le 21 juin à 16h. Le Dr Jean-Philippe Berrou (IEP Bordeaux) partagera ses recherches autour de la protection sociale à Madagascar.

Le 19 juin, nous inaugurons un nouveau format de rencontre avec un auteur avec « I-AKO » (« écho »), ce sera l'occasion de présenter l'ouvrage Géopolitique de l'Arctique paru en 2024 aux Presses Universitaires de France, nommé pour le Prix du livre de géopolitique 2024. Pour ce format, des extraits d'ouvrage sont lus, puis discutés avec le public lors d'une rencontre avec l'auteur.

Nous réfléchissons actuellement à d'autres formats et d'autres collaborations, pour rester toujours fidèles à nos trois missions (contribuer à la recherche, former et partager nos résultats) en n'étant jamais partisan mais toujours des observateurs et analystes vigilants, au coeur des débats politiques et sociaux.