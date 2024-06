Congo-Kinshasa: Plus de 300 000 enfants travaillent dans des sites miniers artisanaux dans le Lualaba et le Haut-Katanga (UNICEF)

L'UNICEF a déploré, jeudi 13 juin, que plus trois cent mille enfants travaillent dans les sites miniers artisanaux dans les provinces de Lualaba et Haut-Katanga.

L'agence onusienne de protection de l'enfant s'est exprimée en marge du deuxième jour de la 19ème édition de la DRC mining week qui se tient à Lubumbashi dans le Haut-Katanga.

Son représentant en RDC, Grant Leaty , a expliqué que ces enfants soumis à des travaux dangereux contribuent ainsi à la production de la chaine d'approvisionnement de minerais notamment le cobalt.

« Notre estimation en ce moment est à peu près 361.000 enfants qui font le travail de forme dangereuse dans deux provinces. Ça vaudrait bien dire qu'il y a une contribution très importante dans la chaine d'approvisionnement de cobalt de ces mines donc ça vaut des milliards », a-t-il regretté.

Grant Leaty a lancé un appel à toutes les parties prenantes du secteur des mines pour endiguer la présence et le travail des enfants dans les mines, notamment de cobalt :

« Nous proposons de mener tous ces efforts ensemble. La banque mondiale, la BAD eux ont un programme de faire sortir les enfants des mines artisanales. Nous avons besoin de travailler ensemble avec le secteur minier on fait partie d'un groupe des partenaires techniques et financiers. Avec le ministère des mines on travaille sur les ODD, avec l'OIT avec le ministère du travail ».

Pour lui, ce travail doit se faire à la fois au niveau secteur minier formel et informel.

« Il y a aussi beaucoup de vente de cobalt entre le secteur formel et informel. C'est très important pour nous aussi de travailler avec le secteur privé sur comment s'assurer que le chaine d'approvisionnement sont libres. On veut tous accroitre la richesse mais on ne veut pas que les enfants soient en train de mourir dans les mines », a-t-il exhorté.

Par ailleurs, l'UNICEF indique qu'en l'espace de deux ans, il a sorti 70.000 enfants des sites miniers et des situations de vulnérabilité dans les provinces de Lualaba et Haut-Katanga.