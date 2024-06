Algérie: Foire des micro-entreprises appartenant à des personnes à besoins spécifiques

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaouthar Krikou a supervisé, jeudi au niveau de la Promenade des Sablettes à Alger, l'ouverture de la Foire des micro-entreprises appartenant à des personnes à besoins spécifiques.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Madame Krikou, accompagnée du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mehdi Oualid, du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche et de la Secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie de l'Ouest (ESCWA), Rola Dashti qui effectue une visite en Algérie, a mis en avant l'intérêt accordé par l'Etat aux personnes à besoins spécifiques, rappelant l'arsenal juridique et les programmes nationaux mis en place pour la protection, la promotion et l'insertion socio-professionnelle de cette frange de la société.

Elle, en outre, ajouté que cette foire s'inscrivait dans le cadre du renforcement de l'insertion socio-économique de la catégorie des personnes à besoins spécifiques leur apportant soutien et accompagnement.

Il s'agit également, ajoute la ministre, de mettre en avant leurs capacités et compétences afin de leur permettre de contribuer à la croissance nationale.

De son côté, le ministre de l'Economie de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a précisé que cette manifestation visait à promouvoir l'innovation dans le domaine de l'entrepreneuriat et à mettre en avant les capacités des personnes à besoins spécifiques leur permettant la création de micro-entreprises, notamment à travers le micro-crédit, et ce en vue de contribuer aux efforts nationaux en matière de développement.

A son tour, Mme Rola Dashti a salué l'expérience de l'Algérie en matière de prise en charge des personnes à besoins spécifiques, notamment à travers les mécanismes de soutien et d'accompagnement dans le domaine de l'entrepreneuriat.

En marge de cette foire, un exposé sur un guide électronique pour l'orientation et l'accompagnement des personnes à besoins spécifiques en matière d'insertion économique a été présenté, mis au point par le secteur de la solidarité nationale en coordination avec les secteurs de la Formation professionnelle, du Tourisme et de l'Economie de la connaissance, contenant des informations sur la réhabilitation et la formation ainsi que les mécanismes de soutien et d'accompagnement destinés à cette frange.