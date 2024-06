Cote d'Ivoire: Une alliance solidaire hispano-ivoirienne - 14 jours de soins médicaux pour Akoupé

L'Association nationale pour la citoyenneté et la prévention en Côte d'Ivoire (Anp-Ci) inaugure la septième édition de ses expéditions médicales en organisant, du 8 au 22 juin, des consultations foraines à Akoupé et dans les neuf villages avoisinants. Cette initiative vise à offrir des soins médicaux à environ 6000 bénéficiaires de cette commune de la région de la Mé, grâce à la coopération entre l'Anp-Ci et l'Ong espagnole Amor en Accio, rapporte une note d'information conjointe des deux structures.

Cinq professionnels de la santé, comprenant un médecin généraliste, un opticien, des infirmières et un auxiliaire, venus de Valence (Espagne), sont à Akoupé et pour y mener une mission médicale solidaire de 14 jours. Cette initiative, désormais traditionnelle, est le fruit d'un partenariat fructueux entre les deux organisations, et elle a déjà bénéficié à plus de 300 000 personnes depuis son lancement en 2016.

Avant le début des consultations, Mamadou Kéita, président-fondateur de l'Anp-Ci, a souligné lors d'un point-presse à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny que cette expédition s'inscrit dans le cadre des actions de solidarité et d'échanges internationaux initiées depuis 1994 en faveur d'Akoupé. De plus, il a annoncé un accord de principe avec l'ONG Amor en Accio pour la construction future d'un centre médico-social dans la région, grâce à la générosité du Chef Nanan Yapo 1er, qui a offert un terrain de plus de 2000 mètres carrés pour ce projet.

%

Mamadou Kéita a également souligné l'implication de plusieurs acteurs locaux, notamment la Direction Départementale de la Santé d'Akoupé, la Mairie d'Akoupé, le Réseau des Infirmiers, Sage-Femme, Techniciens de santé de la Mé, ainsi que les Mutuelles de Développement d'Akoupé et du quartier de Dioulakro. De plus, le soutien de Monsieur Yapo N'Dey Michel, ancien Directeur de la Péréquation, qui a mis sa maison à disposition pour héberger les membres de l'équipe médicale pendant leur séjour, témoigne de l'engagement de la communauté envers cette cause.

L'objectif principal de cette expédition est de diagnostiquer les pathologies et d'offrir des soins à plus de 6000 bénéficiaires, en mettant l'accent sur les populations les plus défavorisées. Cette coopération solidaire et médicale hispano-ivoirienne témoigne de l'importance de la collaboration internationale dans le domaine de la santé, et de l'engagement des organisations et des individus à promouvoir le bien-être des communautés les plus vulnérables.