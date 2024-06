Afrique: Agression d'un arbitre congolais - La CAF demande à la FECOFA de prendre des mesures sévères contre les auteurs

La Confédération africaine de football (CAF), demande à la Fédération congolaise de football association (FECOFA) de prendre des mesures sévères conformément à son règlement, contre les auteurs de l'agression de Pierre Kibingo, l'arbitre qui a officié le match opposant l'OC Renaissance au FC Tanganyika à Kinshasa.

Selon le communiqué de la CAF publié jeudi 13 juin, cette mesure permettra de dissuader de futurs incidents similaires et de protéger les arbitres lors des matchs de football.

« La CAF a fermement condamné l'agression d'un arbitre lors du match opposant l'OC Renaissance au FC Tanganyika à Kinshasa, en RD Congo. La CAF suit cette affaire de près », peut-on lire dans ce document.

Rappel des faits

L'arbitre Pierre Kibingo a été victime d'une agression, lors du match des quarts de finale de la coupe du Congo entre l'OC Renaissance du Congo de Kinshasa et le FC Tanganyika de Kalemie le 7 juin. Après un score d'un but partout à la fin du temps réglementaire, les deux équipes ont été départagées par une séance de tirs au but ; et dans cet exercice, FC Tanganyika a eu plus de réussite et remporte la partie.

L'OC Renaissance du Congo de Kinshasa va perdre cette séance de tirs au but (0-3). Ses supporters vont alors envahir le terrain et s'attaquer à l'arbitre. Pierre Kibingo a été agressé alors qu'il tentait désespérément de fuir pour sauver sa vie.

Des actes que les acteurs de football ont condamné ces actes.