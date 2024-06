Angola: ANGOTIC 2024 entre dans la 2ème journée avec une action de formation

Luanda — Le IVe Forum ANGOTIC 2024 se poursuit, ce vendredi, avec divers débats autour des technologies de l'information et de la communication, prévoyant pour cette deuxième journée de l'événement une action de formation en éducation spatiale.

Présentée aux universités par le Bureau de Gestion de l'Espace, l'action est l'une des innovations de l'événement qui, cette année, dispose également, pour la première fois, d'un espace/tente pour abriter des entreprises publiques, des ministères et des Gouvernorats provinciaux.

Les participants aborderont, au travers de deux panels et 12 approches parallèles, des thèmes tels que « L'éthique dans l'usage de l'intelligence artificielle », L'impact des TIC sur le système éducatif national », « Modèles économiques et commerce électrique », « Le secret de l'innovation numérique » et « Piliers essentiels de la cyber-sécurité pour l'économie du capital ».

Prévu pour se terminer samedi (15), ANGOTIC 2024 se déroule au Centre de Conventions de Talatona, à Luanda, sous le thème « Numériser, connecter et innover », avec la participation de 125 startups et 70 entreprises exposantes, en plus de 170 participants, y compris des conférenciers et des intervenants, dont 65 étrangers.

Le forum international est promu par le gouvernement et vise à promouvoir le débat sur les thèmes actuels, mondiaux et futurs des TIC, ainsi qu'à partager les connaissances et à faciliter la mise en réseau entre les entités gouvernementales, les exposants et les experts.