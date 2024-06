Angola: France Van-Dúnem honoré au Portugal

Lisbonne — Une messe funéraire en l'honneur de l'ancien Premier ministre de l'Angola, France Van-Dúnem, décédé le 12 juin à Lisbonne, a eu lieu jeudi, à la Basílica da Estrela, dans la capitale portugaise.

Au cours de la messe, à laquelle ont participé des membres de sa famille, des hommes politiques, des enseignants, des étudiants, des amis et diverses entités, dont l'ambassadrice d'Angola au Portugal, Maria de Jesus Ferreira, la figure de França Van-Dúnem a été louée pour sa contribution à la lutte de libération nationale. .

Dans un message lu au nom de la famille, par l'ancienne ministre de la Justice du Portugal, Francisca Van-Dúnem, il est souligné l'héritage de França Van-Dúnem pour les générations futures, affirmant que le nationaliste était un humaniste et aimait partager ses expériences avec les proches.

« L'Angola perd un homme politique et académicien qui a su exercer ses fonctions avec fierté et dévouement », a déclaré Francisca Van-Dúnem.

Au cours de la messe, l'Université Catholique d'Angola, dans un message, a considéré le défunt comme un homme au savoir inégalé qui a prêté son savoir à l'institution pendant plusieurs années.

« França Van-Dúnem laisse un immense héritage aux générations futures », lit-on dans la note.

Albina Assis, ancienne dirigeante angolaise, a déclaré que le pays venait de perdre un grand fils, un nationaliste, un intellectuel, mais surtout un homme de droit.

"Nous avons perdu un exemple, mais je dis que son héritage servira à de très nombreux jeunes qui seront notre continuation", a-t-il ajouté.

À son tour, le président de l'Association des étudiants angolais au Portugal, Ayrtom Pahula a salué la figure de França Van-Dúnem comme un grand homme politique et académicien.

« Le défunt laisse un énorme héritage aux générations futures qui contribueront au développement du pays », a-t-il conclu.

Né le 24 août 1934 à Luanda, Fernando José de França Van-Dúnem, diplomate de carrière, a été ambassadeur d'Angola au Portugal et en Belgique, vice-ministre des Relations Extérieures et ministre de la Justice.

Il a également été Premier ministre à deux reprises, entre 1991 et 1992 et de 1996 à 1999, et a présidé l'Assemblée nationale de 1992 à 1996.

En plus d'être député, il était professeur titulaire à l'Université catholique d'Angola.

Au-delà des frontières, entre 1982 et 1986, il a été ambassadeur d'Angola au Portugal et en Espagne, ayant exercé ces mêmes fonctions, entre 1979 et 1982, en Belgique, aux Pays-Bas et dans la Communauté économique européenne, aujourd'hui Union européenne.

Il a été vice-président de l'Organisation de l'unité africaine, aujourd'hui Union africaine, et membre du Parlement africain, et responsable de son administration, à Addis-Abeba.

França Van-Dúnem a également été premier vice-président du Parlement panafricain.