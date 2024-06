Algérie: Alger - Taux d'avancement des travaux d'extension du métro d'Alger à 99 %

ALGER — Le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana a affirmé, jeudi à Alger, que le taux d'avancement des travaux d'extension du métro d'Alger, sur deux nouvelles lignes, était de 99%.

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre a déclaré, en réponse à une question sur les projets des transports à Alger, que "la ligne de métro reliant El Harrach Centre à l'Aéroport d'Alger, d'une longueur de 9,5 km, qui comprend 9 stations, a atteint un taux d'avancement de 99%, de même pour la ligne Ain Naadja-Baraki, d'une longueur de 4,4 km et comprenant 4 stations, qui a atteint le même taux".

S'agissant du désenclavement des nouvelles cités, notamment à l'ouest de la wilaya, le ministre a révélé que deux nouvelles lignes ferroviaires seront ouvertes en juillet prochain, à savoir "Zeralda-Reghaia" et "Blida-Reghaia", outre l'élaboration d'un plan d'urgence pour prendre en charge la mobilité des citoyens dans les grands pôles urbains, via "130 lignes de transport terrestre assurées par des opérateurs privés et 54 autres lignes par l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) au moyen de 205 bus". Il s'agit également de la demande d'affectation d'un terrain dans la circonscription administrative de Sidi Abdallah pour la construction d'une gare routière de type C.

A Alger, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a mis en place un programme durant les années 2023 et 2024 pour la restauration et la réhabilitation des tronçons endommagés des lignes ferroviaires pour un coût de 28 milliards de DA, dans le but de réduire la durée des trajets et d'augmenter le nombre de dessertes, a fait savoir le ministre des Transports.

En réponse à une question sur le transport ferroviaire dans la wilaya de Touggourt, M. Zahana a fait état de l'affectation de plus de 250 millions de DA pour la réhabilitation de la gare de train actuelle et de ses quais, tandis que les travaux de réalisation d'une nouvelle gare, sur une superficie de 1400 m2, ont atteint un taux d'avancement de 70%.

Le ministre a affirmé que la SNTF a élaboré un programme d'urgence pour moderniser et réhabiliter les gares ferroviaires afin d'améliorer les conditions d'accueil et de prise en charge des voyageurs, soulignant que la société avait lancé l'exploitation de la ligne Alger-Touggourt, en programmant des voyages de nuit et en utilisant des couchettes entièrement aménagées dans les ateliers de maintenance de la société afin de fournir toutes les conditions de confort et de commodité à même de faciliter les déplacements des voyageurs et de réduire les frais de leur transport.

Dans le même contexte, le ministre a précisé que des fonds avaient été alloués pour la réhabilitation des gares ferroviaires dans la wilaya de Skikda, qui seront concrétisés après la visite sur le terrain du ministre dans la wilaya.

Après avoir exprimé son regret quant au manque d'assiettes foncières ayant empêché la construction d'une gare routière dans la commune de Collo, le ministre a tenu à rassurer que l'opération de recherche d'un site approprié se poursuit.

M. Zahana a expliqué qu'il est possible de réexaminer la faisabilité du projet de tramway dans la wilaya de Skikda "en raison des nouvelles variables économiques et sociales de la ville, après près de 10 ans depuis l'étude initiale" qui a conclu à son infaisabilité en raison de son "faible rendement économique", ajoutant que le projet sera réévalué à la fin de l'étude.

En ce qui concerne la wilaya de Jijel, le ministre des Transports a affirmé qu'Air Algérie propose actuellement 16 vols hebdomadaires vers et depuis Jijel. En mars dernier, le programme de vols a été renforcé par deux vols supplémentaires (hebdomadaires) vers Alger, en plus de la reprogrammation des deux vols hebdomadaires vers Marseille, qui étaient initialement programmés uniquement en été, en deux vols toute l'année depuis 2022.