Afrique: TFM, filiale de CMOC, reçoit la certification Copper Mark Une première pour le secteur minier du continent

12 juin 2024, Kinshasa.

Tenke Fungurume Mining S.A. (TFM) du Groupe CMOC Ltd. (CMOC), une mine de cuivre et de cobalt en RDC, a reçu officiellement la certification Copper Mark en reconnaissance de ses pratiques responsables de production, faisant de TFM la première mine en Afrique à recevoir le Copper Mark. Le Copper Mark est un cadre d'assurance de premier plan lancé en 2020 pour répondre à la demande internationale croissante en matière d'approvisionnement et de production responsables, et pour promouvoir des pratiques responsables tout au long des chaînes de valeur du cuivre, du molybdène, du nickel et du zinc. Le Copper Mark repose sur l'évaluation par une tierce partie indépendante des mines et des fonderies afin de vérifier que chaque installation répond aux exigences des pratiques de production responsables.

Les exigences du Copper Mark couvrent toutes les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) majeures. Les producteurs de cuivre qui reçoivent le Copper Mark seront automatiquement en mesure de répondre aux trois exigences de la Bourse des métaux de Londres (LME) en matière d'approvisionnement responsable, à savoir les systèmes de gestion de l'approvisionnement responsable, de l'environnement et de la santé et de la sécurité au travail. TFM est actuellement la cinquième plus grande mine de cuivre au monde et la deuxième plus grande mine de cobalt, avec cinq lignes de production et une capacité annuelle de 450 000 tonnes de cuivre. Selon les prévisions de production pour 2024, CMOC augmentera de 150 000 tonnes sa production de cuivre, marquant ainsi la plus forte augmentation de l'industrie cette année.

%

Liang Wei, vice-présidente ESG chez CMOC, remarque que Copper Mark est un programme volontaire pour tous les membres de l'industrie, et que TFM a commencé une série de préparations en 2022 et a officiellement lancé le processus de validation en 2023. Début 2024, TFM a fait l'objet d'une évaluation indépendante par une équipe d'audit internationale accréditée par Copper Mark. Le processus de validation de Copper Mark a été mené sur la base des 32 critères différents de l'évaluation de l'état de préparation au risque (Risk Readiness Assessment - RRA).

Celui-ci a été codéveloppée par la Responsible Minerals Initiative (RMI) et par Copper Mark et comprend des domaines tels que la conformité légale, les relations de travail, la gestion environnementale, les émissions de gaz à effet de serre, la gestion de l'eau, la fermeture et la remise en état des mines, le développement communautaire, les mécanismes de règlement des griefs, la communication avec les parties prenantes et la diligence raisonnable dans les chaînes d'approvisionnement en minerais. Ces différents critères couvrent l'ensemble du processus de production des produits de cuivre et de cobalt, de l'exploitation minière et de l'enrichissement à la métallurgie.

Au cours de l'audit, 447 employés et sous-traitants ainsi que 56 parties prenantes externes, telles que des membres de la communauté, des organisations non gouvernementales et des représentants du gouvernement, ont été interrogés de manière anonyme afin de valider pleinement l'efficacité du système de gestion. « La certification Copper Mark souligne l'engagement de CMOC à respecter des normes ESG élevées et à s'améliorer en permanence. Elle démontre une production responsable à toutes les parties prenantes et améliore la reconnaissance du produit sur les marchés boursiers tels que le LME, ce qui peut entraîner des primes », a déclaré Liang Wei. Sun Ruiwen, président de CMOC, a déclaré : « Ces dernières années, CMOC est devenu un producteur de cuivre de premier plan et le plus grand producteur de cobalt au monde.

Tout en augmentant la production, nous sommes restés engagés à fournir des produits de haute qualité, responsables et essentiels à la transition énergétique mondiale. Nous sommes très heureux que TFM soit la première mine d'Afrique à recevoir la certification Copper Mark. Cette reconnaissance prestigieuse souligne notre engagement en faveur du développement durable, qui profite non seulement à nos clients mais aussi au grand public.

Cette réalisation établit une nouvelle norme pour l'exploitation minière responsable sur le continent et reflète l'attention croissante portée au niveau mondial à la gouvernance environnementale, sociale et au développement durable. Les consommateurs du monde entier veillent de plus en plus à ce que les matériaux qu'ils achètent respectent des pratiques d'exploitation responsables. L'obtention du Copper Mark nous encourage également à créer des emplois, à accroître les investissements et à générer une plus grande valeur économique et sociale en RDC ».

À la fin de l'année 2023, sur plus de 70 mines et fonderies qui ont participé au processus de certification du Copper Mark, 56 sites l'ont obtenue. La production totale des mines ayant obtenu la certification représente 30 % de la production mondiale de cuivre. À propos de CMOC CMOC Group Limited a été fondé en 1969 et est une société privée cotée à la bourse de Hong Kong en 2007 et à la bourse de Shanghai en 2012. CMOC est une entreprise internationale spécialisée dans l'exploration, l'exploitation minière, le traitement, le raffinage, la commercialisation et le commerce des métaux rares. Ses principaux actifs et opérations sont situés en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe.

La société est l'un des plus grands producteurs mondiaux de tungstène, de molybdène et de niobium, le plus grand producteur de cobalt et l'un des principaux producteurs mondiaux de cuivre. Elle est également le deuxième producteur d'engrais phosphatés au Brésil. En termes d'activités commerciales, l'entreprise se classe parmi les trois premiers négociants en métaux de base au monde. Conformément à son engagement en faveur d'un impact environnemental et social positif, l'entreprise investit massivement dans des initiatives ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), ce qui a permis la création de plus de 32 000 emplois.