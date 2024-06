Congo-Kinshasa: La Révérende Soeur Dr. Brigitte Bakambamba nouvelle Coordinatrice de Caritas Kananga

La Caritas Kananga a accueilli aujourd'hui sa nouvelle coordinatrice en la personne de la Révérende Soeur Dr. Brigitte Bakambamba. Elle succède ainsi à feu Dr. Samuel NTUMBA, qui a dévoué sa vie au service des plus démunis et a laissé un héritage humanitaire précieux au sein de l'organisation.

La Révérende Soeur Dr. Brigitte Bakambamba apporte avec elle une solide expérience professionnelle et un engagement profond envers les causes humanitaires. Son parcours impressionnant que vous allez prochainement découvrir dans une interview sur son portrait font d'elle une candidate idéale pour diriger la Caritas Kananga dans sa mission d'aider les populations les plus défavorisées.

Les membres de l'équipe de la Caritas Kananga se sont joints pour souhaiter chaleureusement la bienvenue à leur nouvelle coordinatrice et se sont engagés à travailler en étroite collaboration avec elle pour poursuivre la mission humanitaire de l'organisation avec dévouement et compassion.

La Révérende Soeur Dr. Brigitte Bakambamba entame son mandat avec optimisme, détermination et une vision claire pour l'avenir de la Caritas Kananga. Sa prise de fonction marque un nouveau départ empreint de solidarité, d'engagement et d'espoir pour les communautés les plus nécessiteuses de la région.