Congo-Kinshasa: De l'entrepreneuriat et au développement des femmes - Nicolas Lianza sensibilise et encourage les étudiantes de l'UPN

Le Directeur de cabinet du ministre de la Communication et Médias, Nicolas Lianza Likwale, a pris part à une conférence sous le thème « De l'entrepreneuriat au développement des femmes », ce mercredi 12 juin 2024 à l'Université Pédagogique Nationale. Sous le haut patronage du ministère du genre et de la promotion de l'étudiant, et la coordination estudiantine de cette institution d'enseignement universitaire a réuni un grand nombre d'étudiants pour bénéficier de l'expérience des orateurs conviés de ce jour. Il s'agit entre autre de Nathanael Atibu (Président du Conseil national de la Jeunesse en RDC) et Doxa-Deo Mazayakana (département de First Money de la First Bank).

Tenue dans le grand amphithéâtre du bâtiment K de l'UPN, le représentant du ministre Muyaya a abordé le sous-thème « l'impact des réseaux sociaux dans la vie entrepreneuriale des étudiant(s)es ».

Pour lui, ces outils ne constituent qu'un moyen de communication pour une étudiante ou une entrepreneuse de promouvoir ses activités entrepreneuriales. Aussi, il a présenté aux étudiants les différentes approches, notamment : entrepreneur, investisseur, employé, travailleur indépendant et les opportunités pouvant permettre à plusieurs de trouver des sources de financement de leurs projets d'entreprises.

« Il est difficile d'être un bon entrepreneur en tant qu'étudiant. L'entrepreneuriat est une vision de vie et non, un objectif d'à peu près (...). Je vous parle, ici, du mécanisme d'étudier et d'entreprendre en même temps. Il faut créer l'équilibre. Chers amis, la réalisation d'un rêve passe obligatoirement par la destruction de plusieurs autres rêves « , a-t-il conseillé aux étudiantes de l'UPN.

Et de poursuivre : « Mes impressions sont satisfaisantes du fait de voir qu'il y a des initiatives féminines, particulièrement celles du ministère de genre de l'Université Pédagogique Nationale. Je suis venue représenter le ministre Patrick Muyaya, appelé à d'autres occupations. Il m'a transmis les contenus de son intervention pour que je les transmette aux étudiants.

Durant mon intervention, j'ai expliqué aux étudiants les différents concepts en lien avec mon sous-thème. Dans cet ensemble dans le monde du business, aujourd'hui, dans l'ère du numérique les réseaux sociaux doivent être utilisés comme moyens de communication pour rentabiliser et optimiser une activité entrepreneuriale. Je demande aux entrepreneurs d'utiliser les réseaux sociaux non pas comme un outil de divertissement, mais comme outil de promotion de leurs business afin qu'ils puissent générer des bénéfices ».

De son côté, Doxa-Deo a permis aux participants de bénéficier des informations et formations dans son domaine, en vue de booster leur désir d'auto-prise en charge et d'autopromotion des futurs cadres. Le choix et sélection des informations, le courage, la persévérance, la discipline et surtout la détermination sont les quelques maîtres mots d'un entrepreneur visionnaire.

Cette conférence-débat s'est clôturée par la remise des brevets aux étudiants participants à la session de formation sur l'entrepreneuriat et un moment de réseautage, partage d'expériences et proposition des projets aux différents intervenants et certains partenaires du ministère du genre et promotion de l'étudiant de l'Université Pédagogique Nationale.