Congo-Kinshasa: Salubrité médiatique - Patrick Muyaya s'engage à poursuivre le combat du changement de narratif !

Aussitôt reconduit aux affaires, aussitôt au front ! Pour Le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe, l'heure est aux actions après l'investiture du Gouvernement Suminwa. Ce mercredi 12 juin 2024, en effet, il a honoré le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication en prenant part, à Fleuve Congo Hôtel, au lancement d'une campagne de riposte contre l'immoralité et la violence sur les réseaux sociaux. Au cours du deuxième panel de cette activité, il a sensibilisé les professionnels des médias à une pratique journalistique responsable dans un élan de changement de narratif.

« Je suis heureux de participer à cette cérémonie qui pour moi est l'une des premières, si pas la première depuis la reconduction après l'investiture, ce matin et je suis heureux de venir parce que la problématique est soulevée par le CSAC aujourd'hui, nous concerne au plus au point. Parce que si vous regardez tout ce qui est distillé sur les réseaux sociaux et sur certains contenus médiatiques, cela pose véritablement un problème pour nos enfants.

Cela pose un véritable problème pour la communauté et voir le CSAC organiser une telle rencontre avec les influenceurs, les journalistes, les tiktokeurs et les youtubeurs est une activité qui entre dans le cadre de nos missions. En tout cas pour les années qui vont venir et ce n'était qu'un devoir pour nous d'être là et d'honorer la tenue de ces assises », a-t-il indiqué, de vive voix. Il a dans la foulée réaffirmé sa détermination à poursuivre la bataille de la mise en oeuvre de sa vision en rapport avec la salubrité médiatique en RD. Congo.

« Nous allons continuer, je crois que nous avons déjà commencé un travail global. Nous avons tenu les états généraux. Nous connaissons les problèmes. Nous avons des pistes des solutions. Nous allons travailler comme depuis le début avec toutes les structures de la corporation pour nous assurer que nous apportons des réponses évidemment. Il y a beaucoup de problèmes, mais l'essentiel pour nous c'est d'être sûr que nous sommes engagés sur des voies qui vont nous emmènent vers la solution », a-t-il complété.

Le Président du CSAC Christian Bosembe a souligné l'urgence de cette initiative pour protéger le métier du journalisme et la bonne image de la République Démocratique du Congo. S'agissant du Président du CSAC, Christian Bosembe, il a dressé un tableau peu reluisant de l'utilisation des réseaux sociaux au pays. Il a appelé, dans cet élan, au bon sens pour mettre fin aux antivaleurs qui s'invitent en permanence sur la toile.

« Aujourd'hui, avec un simple smartphone, n'importe qui peut entrer en contact avec le public. Nous constatons malheureusement les méfaits de ce que nous pouvons appeler l'inactocratie, où chacun peut diffuser de l'information sans discernement. Face à la montée de la délinquance et de l'immoralité sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons rester silencieux », a-t-il déclaré.