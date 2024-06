Reçus par le Chef de l'Etat, les Dirigeants et syndicalistes de l'Onatra assurés du redressement de leur entreprise.

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu, mardi à la Cité de l'Union africaine, le Comité de gestion et l'intersyndicale de la société Onatra S.A, venus lui faire part des préoccupations liées au fonctionnement de cette entreprise.

Face à la presse, le DG de l'Onatra, Martin Panu, a affirmé « avoir été reçu par le Chef de l'Etat afin de parler de la modernisation des activités de l'Onatra S.A notamment, de l'épineuse question du port maritime et de la réhabilitation du chemin de fer».

«Nous avons rencontré le Président de la République pour qu'il nous donne des directives à suivre afin que les contrats que signent l'ex-Onatra et ses partenaires soient gagnant-gagnant, qu'ils protègent l'emploi et profitent aux Congolais», a-t-il ajouté.

«Le Chef de l'Etat a pris en compte les préalables, à la fois, sociaux et techniques du Banc Syndical mécontent du contrat que l'Onatra a signé avec la firme MSC, sans associer l'intersyndicale», s'est réjoui Armand Asase, Président de l'Intersyndicale.

Eclaircissements

C'est en vue de fournir des éclaircissements à l'Intersyndicale de l'ONATRA qui se disait non informée des contours du contrat de concession du port de Matadi, que le Président de la République Démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, a reçu, le mardi dernier le concessionnaire MCTC, le comité de gestion de l'ONATRA et l'Intersyndicale de cette entreprise du portefeuille de l'Etat pour partager sa Vision concernant le développement du secteur portuaire en République Démocratique du Congo.

Il a été question de tordre le cou à la désinformation concernant des présumés licenciements massifs des agents et cadres de l'ONATRA. En clair, il n'y aura pas de licenciement massif à l'ONATRA, car la concession permettra de sécuriser et de pérenniser les emplois des travailleurs de l'ONATRA. En effet, MCTC s'est engagée à recruter en priorité les travailleurs de l'ONATRA en fonction de ses besoins opérationnels.

Aussi, dans le cadre de cette concession entre l'Etat congolais et MCTC, il est prévu une structuration qui assurerait la mise en place, par l'Etat, d'un fonds social afin de régler durablement le passif social de l'ONATRA qui frappe durement les travailleurs et leurs familles.

La vision consiste à voir Matadi être doté d'un port moderne, qui est exploité à ce jour avec des équipements qui datent des années 1929 et remplacer des queues qui sont vieux de près de 100 ans.

Plus concrètement, la concession va permettre la réhabilitation et la modernisation du terminal à conteneurs du port de Matadi, portant ainsi le niveau de service aux meilleurs standards internationaux.

Les travaux de construction de nouvelles infrastructures et l'acquisition de nouveaux équipements vont générer des revenus importants pour l'Etat et l'ONATRA sous forme de redevances de concession, une première en RDC. De plus, la concession prévoit la formation et le renforcement des capacités des travailleurs ainsi que le transfert de technologie, ce qui permettra d'améliorer les compétences et l'efficacité des opérations portuaires.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette vision, le chef de l'Etat a sollicité et obtenu l'accord de l'Etat du Qatar et du Groupe MSC, leader mondial du transport maritime, pour accompagner le projet de modernisation et de développement du terminal à conteneurs du port public de Matadi. Les financements étant mobilisés, il a exigé de ses partenaires de démarrer les travaux sans délai.

De cette audience de clarification, l'on apprend que le concessionnaire a rassuré au chef de l'Etat qu'il va respecter sa part du contrat et les travaux devraient commencer incessamment pendant la saison sèche et les équipements neufs de dernière génération seront déployés d'ici avant la fin de l'année.

Parmi les retombées de cette rencontre, c'est l'engagement du chef de l'Etat avec le Gouvernement Suminwa de la mise en place d'un fond social qui va résoudre une fois pour toute le problème de passif de l'ONATRA qui en ce jour connait une grève au niveau du port de l'ONATRA due aux arriérés de salaire de près de 4 mois. Une fois ce fond social mis en place, ces genres de situation ne sera qu'une vieille histoire pour l'ONATRA.

Assurer l'équilibre financier de l'ONATRA

Disons que la mise en concession s'intègre dans un cadre plus global de restructuration des activités de manutention des conteneurs dans le corridor de Matadi avec pour objectif principal d'assurer l'équilibre financier de l'ONATRA. Le Président de la République a annoncé la création d'un Fonds Social destiné à apurer tout le passif social dû au personnel de l'ONATRA, une initiative exceptionnelle pour le personnel. Les activités de manutention des conteneurs génèreront désormais des revenus de concession pour l'Etat et l'ONATRA.

Au cours de cette réunion, le Président de la République a également informé que tout le personnel de l'ONATRA actuellement en poste au terminal à conteneurs de Matadi sera maintenu, et il n'y aura aucun licenciement. De plus, de nouveaux recrutements auront lieu dans le cadre du développement et des travaux de construction du terminal qui vont démarrer sans délais.

Le Président de la République a demandé aux syndicats et à l'intersyndicale de le soutenir dans l'exécution de ce projet crucial pour son programme de développement des infrastructures portuaires en RDC.

«Nous remercions Monsieur le Président de la République pour l'honneur qu'il nous a fait en partageant sa Vision. Nous nous engageons sans réserve à accompagner le Gouvernement, la Direction Générale de l'ONATRA ainsi que ses partenaires, le Qatar et le Groupe MSC, dans le projet de modernisation du port de Matadi, qui comporte également des volets exceptionnels visant l'amélioration de la situation financière de l'ONATRA ainsi que les conditions de travail et de vie de son personnel », a indiqué le concessionnaire MCTC.

Signalons que c'est depuis 2016 que l'ONATRA a perdu plus de 75% de ses volumes de conteneurs traités au profit des ports privés. Cette baisse d'activité a entraîné une diminution importante de ses revenus, ce qui a entraîné un manque d'investissements dans les infrastructures et les équipements, affectant considérablement la productivité et les performances du terminal à conteneur de Matadi.

Les ambitions de MCTC sont alignées avec la vision du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo exprimée lors d'une visite dudit Terminal à Lomé au Togo en 2020. MCTC est fier et honoré de contribuer à la mise en oeuvre du volet infrastructure du programme du Chef de l'État. Cette collaboration reflète l'engagement de MCTC à soutenir le développement et la modernisation des infrastructures en République Démocratique du Congo, en accord avec les objectifs du gouvernement pour le progrès et la prospérité du pays.