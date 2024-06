Congo-Kinshasa: Le Collectif des Cadres et membres de l'Udps/Tshisekedi chez le Patriarche Jonas Mukamba

La délégation du Collectif pose avec le Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba en sa résidence

Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI, structure d'appui autonome du Parti, a envoyé une importante délégation chez le Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, nouvellement élu Sénateur de l'Equateur, ce mercredi 12 Juin 2024.

Conduite par son Coordonnateur National, M. Felly Fwamba Mubalamate, la délégation du Collectif a été présentée ses vives et sincères félicitations au Sénateur Jonas Mukamba à l'occasion de sa récente élection au Sénat.

Prenant la parole à cette occasion, le Coordonnateur National Fwamba Mubalamate a loué les qualités hors-pair du Sénateur Mukamba Kadiata Nzemba notamment, son patriotisme, son engagement au service de la Nation, sa lutte pour la souveraineté nationale avec sa participation remarquable à la Table Ronde de Bruxelles en tant que Pionnier de l'indépendance nationale, son dévouement à la cause nationale, son encadrement de la jeunesse congolaise et sa contribution au développement de l'ex-Province de l'Equateur qui lui a valu aujourd'hui cette reconnaissance méritée par les compatriotes équatoriens.

Le Coordonnateur National du Collectif a aussi épinglé la dimension nationaliste du Sénateur Jonas Mukamba qui a beaucoup contribué à la lutte de l'UDPS Originelle depuis la clandestinité.

%

Quant au Président du Conseil des Sages du Collectif, M. Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, Pionnier de l'UDPS, il a, à son tour, fait une brève présentation du Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI dont la création remonte à 2021.

Le Président du Conseil des Sages du Collectif a également rappelé les quatre objectifs du Collectif, à savoir : l'annulation du mandat spécial, la réélection du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'obtention de la majorité parlementaire pour permettre au Chef de l'Etat de mieux gouverner au cours de son second mandat et la réunification des tendances et sensibilités de l'UDPS, laquelle réunification passe par la réconciliation.

Il a rappelé que, si le mandat spécial a été annulé et la réélection du Président Tshisekedi Tshilombo obtenue, le Collectif regrette que l'objectif de la majorité parlementaire n'a pas été atteint tandis que la réunification de l'UDPS tarde à se concrétiser.

Quant au Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, il s'est senti honoré par cette visite.

Le Sénateur Mukamba a souligné que son élection dans une autre province congolaise que sa province natale est la consécration du travail qu'il avait abattu à l'époque où il était Gouverneur dans l'ex-Province de l'Equateur.

Il a chuté par prodiguer de sages conseils à la délégation du Collectif qui était composée, outre son Coordonnateur National et le Président du Conseil des Sages, les Co-Fondateurs Jean-Marie Ilunga wa Mulamba En faveur de qui et Jean Félix Kalonji Katambwa, les membres Constantin Tshimanga Kapuku, Mouster Kamwanya Ilunga, Charlotte Mushiya Kanda, Jacques Shysso Hiposo et Willy Kabange.