Congo-Kinshasa: Portefeuille - Jean Lucien Bussa lance la bataille de la matérialisation de la vision de Félix Tshisekedi !

Un vent nouveau souffle au Ministère du Portefeuille où, depuis hier, jeudi 13 juin 2024, Jean-Lucien Bussa Tongba, Ancien Ministre du Commerce Extérieur, a officiellement pris ses nouvelles fonctions. Il a succédé à Madame Adèle Kayinda Mahina. La passation des pouvoirs entre les deux personnalités s'est déroulée dans le calme et la sérénité sous la conduite du Secrétaire Général au Portefeuille. Dans son allocution apprêtée pour la circonstance, Jean Lucien Bussa a rendu un vibrant hommage au Chef de l'Etat pour la marque de confiance dont il a bénéficié dans le cadre du nouveau Gouvernement. Il a exprimé son intérêt à prêcher par des actions palpables, durant son mandat, pour contribuer à la matérialisation de la vision du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Sous la conduite de la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, l'Ancien Ministre du Commerce Extérieur a promis de mettre en place une politique efficace qui va favoriser la création d'emplois, le développement des infrastructures, la participation substantielle des entreprises du Portefeuille de l'Etat à la croissance économique et le développement social.

«L'heure n'étant pas aux longs discours, mais à l'action, je relève la franche collaboration qu'a fait preuve Madame la Ministre d'Etat qui se matérialise, ce jour, par la mise à ma disposition des référentiels de travail devant me permettre d'accomplir dès les heures qui suivent les charges ministérielles qui me sont confiées par la très haute hiérarchie du pays. En conclusion, je m'engagerai à collaborer avec toutes les Structures, Cadres et Agents, Services et Organismes des Secteurs public et privé ainsi qu'avec tous les Ministères concernés dans un esprit d'ouverture, d'écoute et assure à tous de ma collaboration franche et sincère», a-t-il insisté, dans son mot, comme pour lancer un message fort au seuil de son avènement à la tête du Portefeuille.

DISCOURS DE PRISE DE FONCTION DE SON EXELLENCE

JEAN-LUCIEN BUSSA TONGBA, MINISTRE DU PORTEFEUILLE

Excellence Madame la Ministre d'Etat ;

Monsieur le Secrétaire Général au Portefeuille,

Mesdames et Messieurs ;

Distingués invités, en vos titres et qualités ;

Permettez-moi de reconnaitre, avant tout, la grandeur de l'Eternel, qui a rendu ce jour possible, et de qui nous recevons toute grâce excellente et tout don parfait.

C'est donc avec beaucoup d'humilité et de détermination que je prends les rênes du Ministère du Portefeuille. Ce, considérant que les fonctions ministérielles, ai-je toujours soutenu, ne constituent pas un privilège mais une responsabilité.

Responsabilité vis-à-vis du Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Felix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, qui a placé en moi sa confiance afin d'assumer les fonctions du Ministre de Portefeuille au sein du Gouvernement Judith SUMINWA TULUKA, Première Ministre, Cheffe du Gouvernement, envers qui j'exprime ma très haute considération et ma profonde gratitude.

Responsabilité aussi et surtout vis-à-vis du peuple congolais, souverain primaire, de qui émane tous les Pouvoirs, et qui attend beaucoup de l'action gouvernementale.

Ainsi, conscient de mes responsabilités, je reste persuadé que de concert avec le Secrétariat Général que je remercie pour l'accueil et l'organisation de cette cérémonie de remise et reprise, le Conseil Supérieur du Portefeuille (C.S.P.), le Fonds Spécial du Portefeuille (F.S.P.) et Comité de Pilotage pouf la Réforme des Entreprises Publiques (COPIREP) ainsi que les Ministres qui assurent la Tutelle technique des Entreprises publiques, j'aimerai avec le concours de tous, être à même de relever les défis qui s'imposent à ce Ministère ; bien entendu en sauvegardant les acquis.

Parlant des acquis enregistrés sous votre mandat, je m'en vais donc reconnaître, à juste titre, le travail abattu au sein de ce Ministère sous le leadership de Son Excellence Madame la Ministre d'Etat.

C'est autant dire que, chaque fois que de besoin, je ne m'empêcherai pas de recourir à votre riche expérience de gestion de cc prestigieux Ministère pour l'Etat, en vertu des missions lui conférées par Ordonnance no 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des Ministères.

Pourtant, ces attributions méritent enrichies et renforcées regard de la place et du rôle des entreprises du portefeuille de l'Etat dans la dynamique du développement économique et social du pays.

Mesdames et Messieurs Distingués invités, en vos titres et qualités;

En dépit des multiples challenges qui se posent pays dans ce secteur, les attentes de Son Excellence Monsieur le Président de la République, de Son Excellence Madame la Première Ministre et du Peuple Congolais de faire desdites Entreprises la colonne vertébrale de l'économie congolaise, C'est pourquoi, je m'inscris dans la perspective d'assurer que ces Entreprises fonctionnent efficacement tout en contribuant aux objectifs économiques et sociaux plus larges de la Nations.

Il s'agit, en termes d'orientation stratégique, d'établir des objectifs clairs et mesurables qui s'alignent avec le Plan de développement économique et social de la RDC, incluant : (i) la croissance industrielle; (ii) le développement des infrastructures et (iii) la création de l'emploi.

Il est également question de développer des Plans stratégiques à long terme qui définissent la direction future et la croissance des Entreprises de Portefeuille, ce qui va inclure l'identification des opportunités émergeants et des risques potentiels.

L'une de mes priorités à la tête de ce Ministère sera d'assurer et de surveiller activement la performance des Entreprises du Portefeuille afin qu'elles atteignent leurs objectifs et fonctionnent de manière encore plus efficace. Les contrats de performance, les rapports réguliers, les visites et audits sur site seront notre cheval de bataille.

Mesdames et Messieurs ; Distingués invités, en vos titres et qualités;

Nous allons ensemble nous atteler à améliorer la bonne gouvernance des Entreprises du Portefeuille de l'Etat, veiller à leur gestion orthodoxe ainsi que renforcer la responsabilité et la recevabilité des Mandataires Publics. Ensemble, nous devons mettre au coeur de notre action la recherche de l'efficacité et de l'efficience dans les secteurs où les intérêts de l'Etat actionnaire sont engagés,

Conformément aux piliers I, III et IV du programme du Gouvernement, notre vision à la tête de ce Ministère sera axée principalement sur :

-La participation substantielle des entreprises du Portefeuille CIC l'Etat à la croissance économique,

-La création des emplois ;

-Le développement des infrastructures et ;

-Le développement social.

Ceci implique de notre part, comme vous pouvez bien vous en rendre compte, la mise en oeuvre des réformes audacieuses et adéquates pour une gouvernance responsable et des structures performantes.

Excellence Madame la Ministre d'Etat ;

Monsieur le Secrétaire Général au Portefeuille,

Mesdames et Messieurs ;

Distingués invités, en vos titres et qualités,

L'heure n'étant pas aux longs discours, mais à l'action, je relève la franche collaboration qu'a fait preuve Madame la Ministre d'Etat qui se matérialise, ce jour, par la mise à ma disposition des référentiels de travail devant me permettre d'accomplir dès les heures qui suivent les charges ministérielles qui me sont confiées par la très haute hiérarchie du pays. En conclusion, je m'engagerai à collaborer avec toutes les Structures, Cadres et Agents, Services et Organismes des Secteurs public et privé ainsi qu'avec tous les Ministères concernés dans un esprit d'ouverture, d'écoute et assure à tous de ma collaboration franche et sincère.

Je vous remercie.

Fait à Kinshasa, le 13 juin 2024