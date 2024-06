Congo-Kinshasa: Gouvernement Suminwa - Patrick Muyaya lance des signaux forts !

Comme tous les membres du gouvernement Suminwa, le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya s'est prêté à l'exercice de remise et reprise, mais avec une touche particulière, la reprise en main, ce jeudi 13 juin 2024 en fin d'après-midi dans son cabinet.

Cette activité déroulée en présence du Secrétaire général à la communication et aux médias Cleophas Malaba, a également connu la présence de son directeur de cabinet Nicolas Lianza.

Nommé dans le Gouvernement Suminwa, le ministre promet plus d'innovations, plus d'engagements et de déterminations pour différencier son précédent mandat à celui-ci.

Durant cette cérémonie symbolique dans son cabinet, le secrétaire général aux médias a même donné le sens de cet événement en ces termes :

« C'est une reprise en main. C'est-à-dire que nous marquons un point, un pas ... pour pouvoir continuer. Pour ce faire, il fallait que nous retracions les actes et les actions qui ont été menés lors du premier mandat et reprendre les dossiers en cours, et pour pouvoir continuer, comme nous disons continuer avec les actions. C'est comme ça que nous sommes là pour faire passer cet acte et continuer les activités de notre ministère », a-t-il indiqué.

Concernant les rapports des activités de la période Sama Lukonde et les perspectives, le directeur de cabinet a remis quelques dossiers au ministre pour symboliser le passage d'un gouvernement à un autre. Parmi ces dossiers figurent celui du congrès de l'Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC).

« C'est l'objet même de ce que nous avons appelé pour une reprise en main parce que dans la législature précédente nous avons eu à exercer notre mandat avec le gouvernement Sama 1 & 2. Il y a des dossiers qui avaient commencé et qui sont terminés par sous l'ère Sama. Il y a des dossiers qui vont traverser comme le congrès de l'UNPC.

Il y a des dossiers qui sont nouveaux et qui vont être initiés exclusivement durant ce mandat et qui pourront se terminer aussi ou qui pourront même traverser. C'est exactement le sens de cette réunion où nous avons répertorié ces différents dossiers et le ministre est venu donner une nouvelle dynamique, selon une nouvelle philosophie de travail incarnée par la première ministre, sous la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi.

Investis le mardi 11 juin à l'assemblée nationale, le ministre Muyaya et ses collègues du gouvernement Suminwa seront déjà, ce vendredi 14 autour du Président pour la première réunion du conseil des ministres du gouvernement Suminwa.