Congo-Kinshasa: Boma - L'Abbé Nguvulu a vécu !

*Décédé à Kinshasa le 5 juin 2024 dernier, l'Abbé Nguvulu a été inhumé, jeudi 13 juin, au cimetière ecclésiastique de Kangu. Prêtre du clergé diocésain de Boma depuis le 10 août 1986, il était, jusqu'à sa mort, professeur au Grand Séminaire Saint-Robert Bellarmin de Mayidi.

Ainsi a-t-il fini sa course, ce "chevronné de la formation" initiale (formation de futurs prêtres). Il aura passé presque la moitié de sa vie dans la formation de futurs prêtres : au moins trente ans durant, il a oeuvré dans de Grands Séminaires (propédeutique, philosophat, théologat) où il a participé à la formation de la moitié des prêtres du diocèse de Boma (qui a le plus de prêtres en République Démocratique du Congo), et ceux d'autres diocèses comme Matadi et Kisantu.

Un vétéran de la formation initiale

C'est en 1987 que commence son histoire avec la formation de futurs prêtres, quand il ouvre le séminaire propédeutique à Boma, pour préparer les candidats venants des écoles Secondaires autres que le Petit Séminaire, avant qu'ils ne s'embarquent pour la formation proprement dite au Grand Séminaire Philosophique. Il y restera formateur jusqu'en 1993. Les prêtres de la première promotion qu'il a formés au cours de ces années célèbrent leurs vingt-cinq ans de sacerdoce le mois prochain.

Après des études doctorales en Théologie à l'Académie Alphonsienne de Rome (1993-2000), il revient au pays et intègre l'équipe des formateurs au Grand Séminaire interdiocésain Saint-Robert Bellarmin de Mayidi comme Professeur (2000-2003) et ajoute l'animation spirituelle (jusqu'en 2005). Il regagne son cher diocèse de Boma pour assumer la responsabilité de Recteur du Grand Séminaire Abbé Ngidi, de 2005 à 2014. Et, après une seule année sabbatique, il regagne Mayidi pour continuer sa tâche de Professeur ; tâche qu'il assumera jusqu'à la fin de sa vie.

Noko Bona pour les intimes

Originaire du secteur de Tsundi Sud (Kongo central) où il est né en mars 1958, l'Abbé Bonaventure Mbumba Nguvulu y a fait ses études primaires avant d'aller au Petit Séminaire de Mbata Kiela. Aujourd'hui Noko Bona est pleuré dans son fief de Yenzi où ses bonnes oeuvres perpétueront son nom : il y a réfectionné et construit des salles de classe pour l'Ecole secondaire de Yenzi.

Les prêtres qu'il a eu en formation se souviennent d'un « bon accompagnateur proche des formés (séminaristes) ; gentil et généreux. Il nous a appris à aimer notre diocèse ; il nous exhortait à rester y travailler ». Noko Boma a vécu. Sa contrée, son diocèse et les nombreux prêtres qu'il a formés se souviendront de lui. Qu'il repose en paix.