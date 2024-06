Algérie: Lancement prochain des travaux de réalisation d'un nouveau stade de 25.000 spectateurs à Béchar

BECHAR — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a annoncé, jeudi à Béchar, le lancement prochain des travaux de réalisation d'un nouveau stade de football d'une capacité de 25.000 spectateurs dans cette wilaya du Sud-ouest du pays.

Le projet qui vient en concrétisation de l'annonce faite auparavant par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, sur la réalisation de deux (2) stades de football à Béchar et Ouargla, verra ainsi le lancement de ses travaux prochainement, a précisé M. Hammad, lors d'un point de presse tenu en marge de sa visite de travail dans la wilaya, accompagné de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, et des autorités locales.

Outre cette importante infrastructure sportive, le secteur de la Jeunesse et des Sports à Béchar a aussi bénéficié d'un vaste programme d'investissement sectoriel portant sur la réalisation et l'équipement de nouveaux projets et de réhabilitation et d'aménagement d'autres structures sportives et juvéniles existantes à travers la wilaya, a-t-il souligné.

Il s'agit notamment de la réalisation d'un stade d'athlétisme de 6.000 places, d'un complexe de natation doté de trois (3) bassins et d'une salle omnisports, en plus d'un institut de formation des cadres de la jeunesse et des sports à dimension régionale en perspective, a expliqué M. Hammad.

Auparavant, la délégation ministérielle s'est rendue au complexe sportif "Emir Nayef", où elle a visité ses différentes structures et servitudes.

Cette infrastructure sportive, don de l'Arabie Saoudite, qui s'étend sur une superficie totale de 55.000 m2, est composée de plusieurs installations sportives, dont un stade de football aux normes internationales avec des gradins d'une capacité d'accueil de 1.000 places, une piste d'athlétisme de huit (8) couloirs, en plus d'une piscine semi-olympique, d'un terrain combiné et de deux terrains de tennis.

Le Complexe est également composé de six (6) salles de sport, dont une salle polyvalente destinée à plusieurs activités sportives et d'entraînements et 18 bureaux administratifs pour la gestion et l'organisation des activités sportives au sein du complexe ainsi qu'une mosquée pouvant accueillir 600 fidèles et un parking d'une capacité de 300 véhicules.

Ce complexe qui sera érigé à l'avenir en un centre de regroupement et d'entraînement des élites sportives, fera l'objet pour l'exercice 2025 de l'inscription d'une opération de réalisation d'une unité d'hébergement en son sein et d'un amphithéâtre, en plus d'une salle de conférences, selon le directeur local du secteur, Abdelhakim Henni.

Le même responsable a fait état d'un investissement sectoriel de 172 millions de DA pour le financement des travaux d'aménagement et de réhabilitation de plusieurs structures de jeunesse et sportives à travers la wilaya.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a achevé sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya par l'inauguration d'une piscine olympique dont la réalisation et l'équipement ont nécessité un investissement sectoriel de plus de 152 millions de DA.