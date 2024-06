Algérie: Des acquis de développement importants réalisés à travers différentes wilayas pour améliorer les conditions de vie du citoyen

SIDI BEL ABBES — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Brahim Merad a affirmé, jeudi soir à Sidi Bel Abbes, "que d'importants acquis de développement ont été réalisés à travers différentes wilayas du pays pour améliorer les conditions de vie du citoyen et prendre en charge ses préoccupations dans divers domaines".

Intervenant lors d'une rencontre avec les acteurs de la société civile au siège de la wilaya de Sidi Bel Abbes, au terme de sa visite dans la wilaya, le ministre a indiqué que "les acquis réalisés dans différents projets de développement, à travers différentes wilayas du pays, dont Sidi Bel Abbes, interviennent pour renforcer les acquis de développement en faveur du citoyen et en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son souci personnel sur la nécessité du suivi sur le terrain et d'accorder la plus grande attention aux préoccupations des citoyens, et d'écouter leurs aspirations et oeuvrer à faire progresser nos régions jusqu'au niveau qui correspond à leurs qualifications, riches et diverses".

Il a ajouté que cette attention découle des engagements du président de la République de consacrer le principe de développement équitable et équilibré entre les différents territoires, ainsi qu'à instaurer les caractéristiques d'une économie locale créatrice de richesses et qui soutient l'actuel essor national économique, basé sur la diversité et la durabilité, loin de la dépendance aux hydrocarbures.

Il a ajouté que "tout a été mis en œuvre, ces dernières années, à travers de nombreuses réformes rationnelles qui ont été approuvées, qu'elles soient liées à la relance du développement de proximité (le programme des zones d'ombre) ou aux programmes de développement complémentaires dans certaines wilayas, notamment la création des wilayas du Sud et des nouvelles wilayas déléguées, en plus du lancement de plusieurs projets structurants qui ont un impact direct sur l'augmentation de l'attractivité des régions et la réalisation de l'intégration économique entre elles".

Le ministre a également évoqué "les progrès réalisés en matière de dynamique économique, grâce à l'importante batterie de réformes qui ont touché le climat d'investissement dans le pays et les nouvelles incitations au bénéfice des investisseurs, des petites et moyennes entreprises et des startups, que ce soit en termes de procédures ou de foncier économiques, outre l'accompagnement effectif des autorités locales, la levée des contraintes qui ont permis de libérer des milliers de projets d'investissement en suspens et leur entrée en activité".

S'agissant de la wilaya de Sidi Bel Abbès, le ministre a ajouté que dans le contexte de sa visite à la wilaya, en compagnie du Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement et des autorités locales, "les perspectives ambitieuses d'investissement ont été inspectées et contribueront sans nul doute à renforcer le développement et générer des opportunités d'emploi pour les jeunes".

Il a souligné que ces projets de développement "ont un impact direct sur le citoyen et permettent d'améliorer le niveau des équipements publics de proximité et de répondre aux préoccupations des citoyens de la wilaya, notamment dans les domaines de la sécurité et de la lutte contre la criminalité, ainsi que celui des équipements administratifs, la prise en charge sanitaire, l'approvisionnement en eau potable, les transports et l'aménagement urbain".

Il a, à ce titre salué "le travail effectué par les autorités locales à travers toutes les régions de la wilaya, en particulier celles éloignées des communes, permettant d'assurer un accès équitable aux divers services publics".

Tout en écoutant les préoccupations exprimées par certains participants, parmi les représentants des acteurs de la société civile, liées à l'amélioration des conditions de vie des citoyens, à l'instar de la fourniture des structures sanitaires et sportives, ainsi que l'amélioration des routes, l'alimentation en eau potable et autres, le ministre a salué le dialogue constructif et l'échange de visions sur toutes le questions liées au domaine local.

Il a ajouté que "grâce aux habitants de Sidi Bel Abbes, leurs efforts concertés et l'échange de propositions inspirées de leur appartenance à leur wilaya, ainsi que leur souci de faire avancer leur région, cela permettra à cette riche wilaya en capacités agricoles, industrielles, culturelles et touristiques de s'élever au rang de pôle de développement pour l'ensemble de la région et de point de liaison et de dynamique entre le Nord-ouest et les Hauts plateaux.