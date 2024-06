Algérie: Mouloudji annonce plusieurs projets au profit de la wilaya de Béchar

BECHAR — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a annoncé, jeudi à Béchar, plusieurs projets culturels au profit de cette wilaya en vue d'impulser une nouvelle dynamique à son secteur.

S'exprimant dans une déclaration à la presse en marge de sa visite de travail dans la wilaya, Mme Mouloudji accompagnée du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a indiqué que la wilaya de Béchar a bénéficié de la réalisation et l'équipement de trois (3) bibliothèques publiques respectivement dans les communes de Kenadsa, Abadla et Taghit dans le cadre des efforts visant à contribuer à l'ancrage de la culture de la lecture.

La réalisation de ces nouvelles structures, s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de réalisation et d'équipement de 56 structures similaires à travers le pays, a-t-elle soutenu, ajoutant qu'il est aussi prévu l'ouverture d'une antenne à vocation régionale de l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) à Béchar.

Au cours de sa tournée, la ministre a également procédé à l'inauguration du théâtre régional "Bendhina Mahfoud" doté d'une capacité de 500 places, et qui a nécessité un investissement sectoriel de plus de 400 millions de DA pour sa réalisation.

Mme Mouloudji, a aussi inauguré un Institut régional de musique pouvant accueillir 160 étudiants. Cet établissement, qui dispose désormais de l'autonomie financière, fera l'objet d'une opération portant sur son renforcement en une unité d'hébergement pour les étudiants, et de plusieurs autres travaux d'aménagement pour lui permettre d'être à la hauteur de ses ambitions de formation de musiciens de haut niveau, a-t-elle souligné.

Au site du projet du musée de Béchar, qui vient d'être reconverti en centre scientifique et culturel d'interprétation de la poésie populaire et des arts d'expressions traditionnelles et populaires, la ministre a mis l'accent sur la nécessité de la mise en oeuvre de ce projet pour qu'il puisse contribuer au développement de la recherche scientifique dans le domaine de la poésie populaire et des arts d'expressions traditionnelles.

A la bibliothèque principale de lecture publique, où elle s'est rendue par la suite, Mme Mouloudji, a fait don d'un lot de 2.500 ouvrages, toutes disciplines confondues, qui vont s'ajouter au fond de lecture de cette bibliothèque estimé à plus de 17.000 titres et ouvrages.

La ministre de la Culture et des Arts, a achevé sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya en se rendant au site des gravures rupestres de Taghit, (97 km au sud du chef-lieu de wilaya), qui sera classé au registre du patrimoine culturel national en juillet prochain, comme l'a annoncé la ministre, en prenant connaissance du schéma de protection et valorisation de ce site historique qui s'étend sur une superficie de 500 hectares.

Mme Mouloudji a, à cette occasion, instruit les responsables de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés (OGEBEC), de prendre les mesures nécessaires et immédiates pour la protection de ce site historique.