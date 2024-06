Algérie: L'importance du programme de création des mini-zones d'activités dans les communes pour suivre le dynamisme économique national

SIDI BEL ABBES — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire Brahim Merad a souligné, jeudi à Sidi Bel Abbes, l'importance du programme de création des mini-zones d'activités au niveau communal, lancé par son département ministériel, pour suivre le dynamisme économique national.

M. Merad a inspecté les travaux de réalisation d'une mini-zone d'activité dans la commune de Tabia, et assisté à une présentation sur le programme de création de mini-zones d'activités au niveau des communes de Tabia, Belarbi, Tilmouni, Hassi Dahou et au village de Bouaïche, accompagné du Directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), Omar Rekkache.

Il a, à ce titre, mis en exergue "l'importance de ce programme financé par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales au bénéfice des porteurs de mini projets et des startups, ce qui permettra d'accélérer le développement des communes et la création d'emplois.

Il a souligné à ce propos que "ce programme s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par l'AAPI pour redynamiser l'activité d'investissement, dans le cadre des réformes juridiques et réglementaires, qui lui permettront d'accompagner les initiateurs de projets d'investissement, de créer des emplois et de promouvoir le développement local".

M. Merad a noté que "la wilaya de Sidi Bel Abbes, qui se caractérise par une situation géographique stratégique, entourée de sept grandes wilayas, possède des capacités et des richesses importantes qui doivent être valorisées et exploitées dans la mise en oeuvre de projets d'investissement, notamment dans les zones reculées".

Il a appelé, dans ce contexte, à "multiplier les efforts pour permettre aux communes de créer de la richesse, d'exploiter leurs richesses existantes, d'améliorer les conditions de vie des citoyens et de répondre à leurs aspirations".

Le ministre, qui a présidé la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'Assemblée populaire de la wilaya de Sidi Bel Abbes, a salué "les réalisations et les efforts déployés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le respect des engagements qu'il a pris, depuis son arrivée au pouvoir".

M. Merad a déclaré dans un discours qu'il a prononcé devant les élus de l'APW que "le président de la République connaît bien les exigences du citoyen dans toutes les régions du pays et ne ménage aucun effort pour y répondre, à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour fournir tout ce dont aspire le citoyen, notamment dans les zones d'ombre".

Le ministre a salué les décisions du président de la République de créer des wilayas déléguées avec des prérogatives leurs permettant de booster le progrès et le développement local, ainsi que les réalisations aux niveaux interne et externe, à travers des projets structurés dans divers secteurs, tels que l'Hydraulique, l'Industrie et autres, ainsi que le renforcement de la position de l'Algérie au niveau international et le non recours aux dettes extérieures.

M. Merad a poursuivi sa visite d'inspection dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, avec l'inauguration d'un établissement hospitalier privé affilié au complexe "Hasnaoui".

Il s'est ensuite rendu dans la commune de Tilmouni, où il a mis en service une installation du secteur des Ressources en eau.

Au niveau de la zone industrielle de Sidi Bel Abbès, le ministre a inspecté l'opération de numérisation du service des archives de la wilaya et a assisté à une présentation sur les travaux d'extension de la zone industrielle, en plus d'inspecter l'unité de transformation de l'aluminium du groupe "Hasnaoui".