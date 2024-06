Algérie: Travaux publics - Les projets sectoriels renforceront, à Bordj Bou Arreridj, la dynamique économique

BORDJ BOU ARRERIDJ — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a souligné, jeudi à Bordj Bou Arreridj, l'impact considérable des projets sectoriels dont a bénéficié la wilaya.

Des projets, a-t-il dit, qui "faciliteront les déplacements des citoyens, consolideront la dynamique économique de la région, et renforceront l'attractivité de la wilaya en matière d'investissements, et créeront de l'emploi".

Le ministre a également déclaré, dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection à Bordj Bou Arreridj, aux côtés du ministre de l'Agriculture et du développement rural, Youcef Cherfa, qu'il était aujourd'hui "nécessaire de travailler au renforcement du réseau routier de la wilaya, devenue un pôle industriel et agricole par excellence, à travers des investissements dans les infrastructures de base qui permettront d'améliorer la circulation entre les routes nationales à hauteur des différentes entrées de la ville de Bordj Bou Arreridj, tout en la reliant à l'autoroute est-ouest" .

M.Rekhroukh a également évoqué les retombées positives de ces investissements, y compris dans les wilayas voisines, du fait de la facilitation de la circulation des voyageurs et des marchandises.

Il a souligné, d'autre part, que les différents projets structurants lancés, ou devant l'être prochainement à l'échelle nationale visent à moderniser les autoroutes et les routes nationales, à éliminer les points noirs et à faciliter la circulation sur de nombreux tronçons du réseau routier, en concrétisation des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment l'engagement n 15 relatif au lancement de grands projets structurants pour renforcer le réseau ferroviaire national et les autoroutes, au service de la mobilité et du développement social et économique.

%

Il a également évoqué l'engagement n 32 du chef de l'Etat, lié à la recherche d'une solution définitive, par des moyens appropriés, aux problèmes de congestion du trafic dans les grandes villes, et la prise en charge effective des problèmes liés au réseau routier et à son entretien, ainsi que la facilité de circulation afin d'améliorer le cadre de vie des citoyens et de faire progresser le développement économique et social.

Au cours de sa visite aux côtés du ministre de l'Agriculture et du développement rural, M. Rekhroukh a supervisé la mise en service de tronçons routiers qui permettront de relier la wilaya de M'sila à l'autoroute est-ouest, via le territoire de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, à l'image du doublement de la route nationale (RN) n 60, sur une distance de 20 km entre la commune d'El Mehir et les limites de la wilaya de M'sila, et du doublement de la RN 5 sur un linéaire de 8,5 km.

Il a également donné le coup d'envoi des travaux de réalisation de plusieurs projets de voies de contournement dans plusieurs zones de la wilaya, tels que les doublements des voies de contournement de la ville d'El Mehir sur 2,6 km, de la ville d'El Achir sur 6 km, de la ville de Hasnaoua sur 10 km, en plus du doublement de la RN 45 reliant les wilayas de Bordj Bou Arreridj et M'sila dont sa section faisant la jonction entre les communes d'El Hammadia et d'El Euch, ainsi que les travaux d'aménagement de la RN 76 en direction de la commune de Bordj Zemmoura.

Le ministre a donné des instructions strictes à l'effet de bien organiser les chantiers, d'exercer un suivi rigoureux sur le terrain, tout en veillant au respect des normes de qualité et des délais contractuels, appelant les responsables concernés, au sujet de ce dernier point, à "travailler, si possible, à la réduction des délais".