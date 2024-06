Afrique: Fanie Fayar lauréate Upbeat Best New Talent Award 2024

Médaillée d'or en chanson lors de la 8e édition des Jeux de la Francophonie 2017 en Côte d'Ivoire, chevalier dans l'ordre du mérite congolais, Fanie Fayar, encore appelée la voix du fleuve Congo, a été sacrée prix Upbeat Best New Talent Award 2024. Une distinction qu'elle dédie à ses fans pour leur vote massif.

Upbeat est une initiative de soutien aux artistes émergents à travers le Upbeat Best New Talent Award et son programme étendu qui visent à mettre en lumière les artistes et les festivals créateurs de changement à venir en Europe. Chaque année, les nominés bénéficient d'un mentorat et participent à la campagne du meilleur nouveau talent d'Upbeat. Le prix récompense le meilleur des dix artistes présélectionnés, décidés par le vote du public. Cette année, le mérite est revenu à l'artiste musicienne congolaise Fanie Fayar. En tant que lauréate, elle recevra une attention internationale et des opportunités de carrière.

« Je suis très honorée et fière d'avoir pour la première fois ce prix européen que je dédie, d'ailleurs, à toutes les personnes qui ont manifesté leur amour en votant pour moi, oui nous l'avons gagné ensemble. Ce prix est le symbole de la résilience, le fruit d'un travail acharné avec confiance et détermination, je suis très fière de l'avoir remporté », a déclaré Fanie Fayar.

%

A travers ce prix, elle souligne que c'est une nouvelle page du développement de sa carrière en Europe qui s'écrit. « Grand merci à mon Dieu, merci aux organisateurs et au jury de Upbeat Awards, à tous ceux qui me soutiennent de près comme de loin, à toute ma team. Merci aux Fayar friends et spécialement à mon manager, Josh Djido. Que vive la culture ! », s'est-elle exprimée.

Auteure, compositrice, interprète et productrice née à Brazzaville, Fanie Fayar évolue dans la musique depuis plus de dix ans. Sa voix mezzo-soprano est une invitation au voyage, à travers laquelle elle chante l'unité, l'amour, mais aussi son engagement en faveur des femmes. A son actif, un album et plusieurs morceaux, des prix et même des participations à des festivals et rencontres internationales.

A ce propos, Fanie Fayar a appris la nouvelle de son sacre aux Upbeat Awards 2024 au moment où elle se trouve dans l'Etat de Pennsylvanie, aux Etats-Unis d'Amérique, pour le « Leadership summit ». « Être artiste ce n'est pas seulement chanter, mais aussi participer à de tels événements. Je passe un merveilleux moment au Leadership summit. Des rencontres, des partages de culture, des formations très enrichissantes et bénéfiques. Je crois fermement que mon nom et celui du Congo ont été gravés dans la tête de toutes ces personnes qui sont venues des quatre coins du monde à ce sommet », estime l'artiste congolaise.