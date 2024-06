Congo-Brazzaville: Prix ESD Okayama 2024 - Les défenseurs de la nature à l'honneur

Le comité directeur du Prix ESD, en partenariat avec la ville d'Okayama, au Japon, invite les organisations et les associations qui fondent leurs actions principales sur l'éducation au développement durable (EDD) à soumettre leurs candidatures en vue de prendre part au Prix ESD Okayama, d'ici au 12 juillet prochain.

Le prix vise à honorer les excellentes activités relatives à l'éducation au développement durable menées par les organisations basées au Japon et dans d'autres pays du monde. Car la ville d'Okayama s'est imposée comme l'un des principaux défenseurs incontournables de l'éducation au développement durable, intégrant les principes de durabilité dans les pratiques éducatives pour doter les individus des connaissances, des compétences, des valeurs et attitudes nécessaires pour contribuer à un avenir plus durable.

Pour être éligibles, les projets soumis par les organisations candidates devront démontrer des contributions significatives au développement durable par le biais de l'éducation et s'aligner sur les principes de l'EDD et mettre en valeur l'innovation, l'impact et le potentiel d'évolutivité. En plus, ces projets devront déjà avoir eu des résultats et avoir été déployés depuis environ deux ans.

A l'issue de la compétition, un ou deux des projets soumis bénéficieront d'une récompense monétaire de 3000 dollars américains. De plus, un représentant de la ou des organisations récompensées sera invité à la cérémonie de remise des prix à Okayama, au Japon, prévue le 23 novembre prochain, pour présenter son projet.

Avant de postuler, les organisations candidates devront prendre une inscription sur la plateforme des organisateurs en tachant d'y ouvrir un compte. Par ailleurs, les projets soumis pourront être présentés sous la forme d'une vidéo d'une durée de cinq minutes ou moins.

Par contre, en cas de difficultés avec la vidéo, il sera possible pour les organisations postulantes de faire parvenir aux organisateurs cinq à dix photos en haute définition. En plus, ces organisations candidates devront s'assurer que le nom de l'organisation est inclus dans la ligne d'objet du courrier électronique. La taille des données par e-mail ne devra pas dépasser 8 Mo.

Notons aussi que le projet devra être soumis en cinq pages maximum ou moins de format A4. Les textes ne devront être rédigés qu'en anglais ou en japonais. En guise de rappel, le dernier délai de soumission des candidatures est le 12 juillet.