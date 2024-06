Afrique: Humour - Juste Parfait attendue sur la scène d'Africa stand up 2024

Du 18 au 24 juin, Valéry Ndongo accueillera au Cameroun une pléiade d'humoristes talentueux du continent africain pour des shows inédits. Parmi eux, l'une des valeurs sûres de l'humour au Congo, Juste Parfait.

Africa stand up festival est le premier festival d'humour d'Afrique francophone à promouvoir des shows comiques entiers du continent. Il fait la part belle aux spectacles créés par de jeunes artistes issus de l'Académie du stand-up, une plateforme panafricaine de formation d'humoristes mise en place depuis 2010.

Prévue initialement du 11 au 19 juin, la 8e édition d'Africa stand up festival se déroulera finalement du 18 au 24 juin, d'abord au Valery Ndongo club comedy, puis à l'Institut français de Douala. On comptera la participation des artistes originaires notamment du Congo, du Cameroun, de la République démocratique du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée et du Rwanda.

Dans un élan de brassage culturel, le festival offrira aux spectateurs un regard croisé sur des thèmes variés en lien direct avec les réalités du continent ou d'ailleurs. Aussi, cet événement se voudra un temps de découverte des perceptions que portent les artistes au programme sur la société d'aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, les différents spectacles promettent de faire rire aux éclats le public, avec une once de conscientisation. Avec son brin d'humour naturel, sa gesticulation hilarante et son ironie sur des problématiques censées lamenter, Juste Parfait promet d'apporter sa touche et de rehausser par son talent le festival Africa stand up 2024.

Après le Cameroun, Juste Parfait sera sur scène le 6 juillet au Grand Rex à Lomé, au Bénin, pour le gala du Café comik 2024 sur invitation de l'artiste Professeur Abawoe.