Congo-Brazzaville: Fête de la musique 2024 - Plusieurs artistes au programme à Pointe-Noire

Plus d'une dizaine d'artiste congolais de la ville océane seront sur scène à Canal Olympia de Mpita, à Pointe-Noire, le 21 juin, dans le cadre de la 41e édition de la grande fête de la musique. Aux rythmes congolais et d'ailleurs, l'événement fera vivre aux spectateurs une ambiance inédite.

Célébrée le 21 juin de chaque année à travers le monde, la grande fête internationale de la culture et de la musique est une initiative de Jack Long, ancien ministre français de la Culture. Instaurée en 1982, cette fête fait la promotion de la musique sous toutes ses formes. Elle permet l'organisation des concerts et d'autres activités connexes dans les rues, les salles de spectacle et les places publiques, dans une ambiance de gaieté partagée.

Par ailleurs, cette fête est devenue une tradition culturelle au Congo qui fait la symbiose entre les grands noms de la musique et des jeunes sans visibilité. L'événement vise désormais la promotion de la culture nationale en mettant sur scène les artistes de divers horizons.

L'édition 2024 permettra encore aux artistes sélectionnés de faire valoir leurs talents. L'initiative se donne donc pour objectif de sortir la musique congolaise du ghetto, afin de mettre en lumière ces jeunes artistes dont la plupart manquent de visibilité. Elle est devenue, depuis sa création, une opportunité pour des artistes de faire des rencontres avec des professionnels dont les managers, mécènes et producteurs.

Du hip-hop, du soul, de l'afro beat, de la RNB en passant par la rumba congolaise, le ndombolo, le gospel, les rythmes traditionnels, le public de la ville océane sera émerveillé par des artistes talentueux tels que Mixton, Ecoma Gospel, Arlay Jordan, Jada Chief, Welicia, Warrior, Trésor-B, DJ Antivirus, Vortex Crew Blacky, Teddy Benzo, Vitch et bien d'autres.

Cette manifestation qui fait le métissage musical et la promotion de culture des différents départements construit l'identité congolaise, tout en confrontant la diversité des cultures et développant ainsi l'esprit de tolérance et le respect de l'autre dans sa singularité. Depuis ses précédentes éditions au Congo, la fête de la musique prend une nouvelle dimension et devient l'un des événements majeurs en proposant de s'immerger dans la créativité des cultures.

Si la musique restait le vecteur essentiel pour ce grand rendez-vous, un large éventail d'activités pluridisciplinaires et sociales serai proposé afin de permettre une meilleure compréhension de la réalité culturelle nationale.